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中國
2024-02-11 11:15:00

農曆新年2024｜壓歲錢原意為辟邪　有一個朝代過年要着白衫

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1.過年要穿白衣?

大多數人都認為，過年穿紅色才吉祥，但在中國歷史有個時期，農曆新年時有穿白衣的習俗。另外壓歲錢在古代一開始，其實不是錢。盤點三大農曆新年冷知識，帶您了解。

1.過年要穿白衣?

眾所皆知，紅色是春節的吉祥色，不只要貼紅色的春聯，還得穿大紅色的衣服才會招來好運。但是你們知道嗎？在中國歷史上有一個時期，是以白色為吉祥色的，那就是元朝。

根據《馬可波羅遊記》記載，「蒙古人認為白色服裝是吉祥的象徵，他們在過年時有穿白色衣服的習俗。」

壓歲錢在古代原本不是錢（示意圖／翻攝百度）

因為農曆正月在蒙古語中，被稱為「查幹薩日」，意為「白月」，而正月初一為「白節」。由此可見蒙族對白的推崇。

2.「壓歲錢」在古代其實不是「錢」

古代「壓歲錢」其實不是「錢」，而是鑄成錢幣形狀的辟邪品。傳說古時候有一種身黑手白的小妖，名字叫「祟」，每年除夕夜裏都會出來害人，「壓祟錢」就是專門用來嚇走祂的。

在民間，有戶人家用紅紙包上八枚銅錢，放在孩子枕邊保平安。據傳這八枚銅錢是由八仙變的，暗中幫助孩子把「祟」嚇退，此後人們把這錢叫做「壓祟錢」。

《明憲宗元宵行樂圖》中的鼇山燈棚（圖／翻攝百度）

3.古代也有「春晚」

另外，「春晚」並不是我們現代人的專利，其實古代也有「春晚」！但古代的春晚，可謂是鑼鼓喧天鞭炮齊鳴，它就是明朝的「鼇山燈會」。

明初的春節假日一開始只有五天。直到明成祖朱棣時期，才增加10天元宵節假期，還發明另一個大福利「鼇山燈會」。每一次的燈會都需用一整年的時間來準備，把各種設計獨特的奇花、火炮層層堆積起來，通常會堆積十三層左右。

等到元宵節這天，龐大的「鼇山」上各種形狀的彩燈在閃爍，絢麗的焰火不停燃放，鐘鼓司的宮娥們在翩翩起舞，場面盛大絢爛。據史料記載：「聽臣民赴午門觀鼇山三日」，鼇山燈會是對君臣同樂的生動詮釋，堪稱明朝版的「春晚」。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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