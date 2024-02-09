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中國
2024-02-09 14:45:06

農曆新年2024｜山東男拎15公斤大蝦回鄉加餸　加碼兩封5000元大利是孝敬父母

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農曆新年2024｜山東男拎15公斤大蝦回鄉加餸　加碼兩封5000元大利是孝敬父母

不少人過年返鄉時，都會帶上許多買給父母的名產、禮盒等，山東一名25歲小伙，直接提了15公斤的蝦子搭火車，準備回老家替年夜飯「加餸」。

包括草蝦、北極甜蝦等

隨着春運展開，可以在車站看到許多大包小包的乘客，有記者捕捉到在山東淄博火車站外，一名看起來相當年輕的小伙，身上沒有太多行李，但手上卻提了沉甸甸的發泡膠盒，看起來裏頭像是裝了甚麼「特殊物品」。

上前採訪後，該名男子解釋，發泡膠盒裝的是15公斤的大蝦，包括草蝦、北極甜蝦等，趁這次過年把好餸帶回家跟爸媽一同享用。

今年賺了12萬元人民幣

男子介紹，自己在淄博擔任電腦軟件工程師2年了，今年賺了12萬元人民幣（約13.2萬港元），明年在外打拼的目標是「收入翻倍」，除了15公斤的大蝦外，還給爸媽包了一人5,000元人民幣（約5,498港元）的大利是，希望能夠盡孝心，彌補自己平時不能陪在他們身邊的遺憾。

不過其實隨時代改變，加上郵寄、速遞越來越發達，現在內地年輕人更流行返家時「輕裝上陣」，一個後背包、一個行李箱就能出發，其他的伴手禮，全部交由物流送達，除了省去麻煩外，也可以增加列車上的空間，提升旅客舒適度。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

煎蘿蔔糕不沾鍋5個技巧，農曆新年必睇。（am730製圖）

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