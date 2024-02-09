農曆新年2024｜親戚問長問短引發「過年恐懼症」　專家教你高EQ聊天心法

農曆新年是闔家團圓的日子，但許多人面對親戚長輩的「關心」難免備感壓力，甚至患上「過年恐懼症」。對此，內地心理專家分享「防禦」招式，教大家用高情商的方式聊天。

據內媒《揚子晚報》，「過年如何在親戚面前包裝自己」詞條近日衝上微博熱搜，可見不少人都有類似困擾。

展示自己的脆弱與無奈

內地知名心理專家陳志林受訪時稱，陳志林建議面對父母催婚生孩時，可以做兩件事：一是，父母很多時候「不放心」與「擔心」，所以要讓父母看到你已有成熟人格和能力經營生活。另一個是產生同理心，同理父母的心路歷程，談論自己的想法。他建議，可用「是是是，我也很着急，但就是找不到啊」等方式化解矛盾。

與此同時，還可以展示自己的脆弱與無奈拉近關係。陳志林稱，指望父母不催是不切實際的。家人間各自用自己認為「好」的方式去愛對方，需以平常心看待。