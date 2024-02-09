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2024-02-09 10:45:52

農曆新年2024｜親戚問長問短引發「過年恐懼症」　專家教你高EQ聊天心法

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農曆新年2024｜親戚問長問短引發「過年恐懼症」　專家教你高EQ聊天心法

農曆新年是闔家團圓的日子，但許多人面對親戚長輩的「關心」難免備感壓力，甚至患上「過年恐懼症」。對此，內地心理專家分享「防禦」招式，教大家用高情商的方式聊天。

據內媒《揚子晚報》，「過年如何在親戚面前包裝自己」詞條近日衝上微博熱搜，可見不少人都有類似困擾。

展示自己的脆弱與無奈

內地知名心理專家陳志林受訪時稱，陳志林建議面對父母催婚生孩時，可以做兩件事：一是，父母很多時候「不放心」與「擔心」，所以要讓父母看到你已有成熟人格和能力經營生活。另一個是產生同理心，同理父母的心路歷程，談論自己的想法。他建議，可用「是是是，我也很着急，但就是找不到啊」等方式化解矛盾。

與此同時，還可以展示自己的脆弱與無奈拉近關係。陳志林稱，指望父母不催是不切實際的。家人間各自用自己認為「好」的方式去愛對方，需以平常心看待。

農曆新年｜龍年祝福語，除了龍馬精神外仲有邊句好意頭？（am730製圖） 農曆新年｜龍年祝福語，除了龍馬精神外仲有邊句好意頭？（am730製圖） 農曆新年｜龍年祝福語，除了龍馬精神外仲有邊句好意頭？（am730製圖） 農曆新年｜龍年祝福語，除了龍馬精神外仲有邊句好意頭？（am730製圖） 農曆新年｜龍年祝福語，除了龍馬精神外仲有邊句好意頭？（am730製圖） 農曆新年｜龍年祝福語，除了龍馬精神外仲有邊句好意頭？（am730製圖） 農曆新年｜龍年祝福語，除了龍馬精神外仲有邊句好意頭？（am730製圖） 農曆新年｜龍年祝福語，除了龍馬精神外仲有邊句好意頭？（am730製圖） 農曆新年｜龍年祝福語，除了龍馬精神外仲有邊句好意頭？（am730製圖）

常有網友表示，與親朋好友聊天時，被問到私人生活情況，例如工作怎麽樣？收入可還行？總感覺被冒犯。陳志林表示，有類似感受的人可能是「高敏感群體」或「低自我價值感群體」，易產生「防禦性傾聽」。

留意是否進入「防禦性傾聽」

陳志林指，一旦進入防禦性傾聽，專注的就不再是溝通的內容本身，而變成逐字逐句的警惕，以識別出對方的攻擊和傷害。這時不妨提醒自己，把注意力集中在對方言語中客觀事實的部分，而不是判斷評價的部分，同時在與對方互動時，避免使用攻擊性措辭。

多數人在過年期間會遭遇各種「關心」，如何得體地回應這些關心，確實讓人苦惱。陳志林認為，這其實是一種「過年恐懼症」，但它不屬於真正意義上的社交恐懼症，而是一種焦慮情緒。

農曆新年｜拍拖未？結婚未？如何回應親戚問題而不尷尬？（am730製圖） 農曆新年｜拍拖未？結婚未？如何回應親戚問題而不尷尬？（am730製圖） 農曆新年｜拍拖未？結婚未？如何回應親戚問題而不尷尬？（am730製圖） 農曆新年｜拍拖未？結婚未？如何回應親戚問題而不尷尬？（am730製圖） 農曆新年｜拍拖未？結婚未？如何回應親戚問題而不尷尬？（am730製圖） 農曆新年｜拍拖未？結婚未？如何回應親戚問題而不尷尬？（am730製圖） 農曆新年｜拍拖未？結婚未？如何回應親戚問題而不尷尬？（am730製圖）

不妨讓自己微笑帶過

他建議若新年期間被親朋好友「逼問」，應學會保護自己的邊界。不妨讓自己微笑帶過，沉默是解決方法的之一。另外，如果親戚令你不高興，可以適當將感受傳達給對方，不過，這方法可能難以獲得及時效果，所以同時也要學會理解，那些讓你抗拒的發問，或許只是想打破僵局。

至於網友們提到的如何包裝自己，陳志林說其實就是成為一個高EQ的人。那就是嘴要甜，多說些好聽的話，每個人都會更開心，人際關係也就更容易相處。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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