農曆新年2024｜龍年將至香港未夠熱鬧 盤點大灣區四大超級燈會

歡樂海岸「灣區超級燈會」 千燈籠築百米長龍街 最接近香港的，要算是「2024灣區超級燈會」了。與往年一樣，2024灣區超級燈會於深圳南山區歡樂海岸椰林沙灘舉行。 超級燈會面積達20,000平方米，40多個超級燈組共建一場燈海盛宴，所有花燈均由四川自貢手藝人親臨現場製作。 今屆「龍」造型的花燈特別多，有12米高的雙龍戲珠，2條巨龍屹立在椰林沙灘中央；也有上古神獸、魚躍福門、十二生肖等造型，紅彤彤的花燈充滿節日氣氛。

其中最吸晴必定是百米燈龍街了。在中國神話中，龍身長而曲折，自貢手藝人就特意打造了一條長達100米的燈龍長廊，再掛上上千個花燈。燈籠造型各有特色，有些還寫上滿滿的祝福字句，充滿節日氛圍。若果碰上觀樂海岸放煙花的話，場面必定更璀璨奪目。



除了花燈外，2024灣區超級燈會還有多個國潮快閃演出，例如打卡集章的新玩意，就能讓你在龍年之初先拔「龍」籌，新的一年行大運。 2024灣區超級燈會 日期：2023年12月18日至2024年3月3日 17:00-22:00 地址：南山區濱海大道2008號歡樂海岸-椰林沙灘



錦繡中華「燈會嘉年華」 水上花燈極壯觀 以規模而言， 深圳錦繡中華民俗村「第五屆錦繡燈會嘉年華·東方神話之旅」要算是最大了。今年，錦繡中華與國內頂級自貢燈會製作團隊合作，打造52萬平方米華南大型燈會。當中有7大主題賞燈區，達2,000平方米的湖上四大神獸燈，超過10個國潮快閃演出，中式NPC（工作人員扮演的角色）重現神話人物，以及美食市集等等。一秒穿越時空，進入東方神話世界，體驗流光溢彩的華燈盛宴。 東方神獸當中，當然不乏龍的身影。 景區有以龍為主題的多個造型燈組，均令人耳目一新。《龍騰盛世》通天樓閣屹立廣場，巨龍盤繞翱翔，氣蓋雲天；《龍寶鬧龍舟》四海龍寶神態各異，軟萌可愛，在槳聲燈影裏將祝福傳遍四方。除此之外，《西遊記》與《山海經》的主題燈組裝置更為園區增添一抹神奇瑰麗的亮色。



場內有不少娛樂元素，有角色人物（NPC）扮演孫悟空、唐三藏、哪吒、月老、嫦娥、女媧等；有花車巡遊，路線長達800米；當然，還有不同的市集售賣各式食品，讓你開啟一個快樂龍年。 錦繡燈會嘉年華 日期：2023年12月1日至2024年3月10日 地址：深圳市南山區深南大道9003號 交通：地鐵1號線華僑站D出口

廣州「千燈會」 燈海祈福 尋味唐朝 在廣州，則有位於廣州天河區正佳廣場的「正佳大唐千燈會」。千燈會與陝西華清宮合作，通過一系列活動，重現盛唐的璀璨文化。 位於陝西西安的華清宮是中國四大皇家園林之一，國家首批4A級旅遊景區，此處上演的大型實景歷史舞劇《長恨歌》被譽為陝西旅遊的品牌之作。正佳廣場將舞劇《長恨歌》及相關文創產品帶到廣州，帶領大家「走進」盛唐。 正佳廣場內，有千燈祈福、國潮市集、漢服巡遊、唐潮遊戲、國風表演，還有中式NPC以及美食市集，帶你穿越時空、尋味唐朝。

正佳廣場除了是商場之外，同時亦是一個商貿類國家4A級旅遊景區，當中集聚了國內國外品牌，還有電影院、真冰溜冰場、極地海洋世界，是一個消閒娛樂的好地方。 龍年到，穿漢服逛千燈會，玩唐潮遊戲，與古代人物打卡，讓整個龍年充滿旺氣。 正佳大唐千燈會 日期：2024年1月15日至3月15日 11:00-20:00 地址：廣州天河區正佳廣場 交通：廣州地鐵1號線體育中心D2出口

越秀公園花燈會 珠江上巨龍送福 不容錯過的，廣州還有越秀公園龍年燈會。 廣州越秀區是香港人熟悉的旅遊地點，此處有著名的越秀公園、廣州塔、海心橋、廣州博物館，還有珠江夜遊等旅遊項目。今個龍年，越秀公園便推出花燈會，並於公園湖上趕製出一條巨龍，龍身麟片由不同色彩的材料做成，日間色彩幻變，晚上亮燈後則威風盡現，是必到的打卡點。 巨龍之上還有燈光秀，燈光秀大玩「龍」的元素，以及舉辦燈謎大賽、中國傳統書畫展等。傳統燈龍、年桔、年花，都令你體驗到經典老廣年味。