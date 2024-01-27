農曆新年2024｜ 龍年自由行 健力士世界紀錄世一龍梯、龍門石窟等6大絕佳觀「龍」景點

龍，對中國人來説是重要的文化象徵，2024龍年將至，讓我們一起穿梭大江南北，看看中國各地都有哪些帶「龍」字的特色景點吧！ 文：當代中國 2024龍年看「龍」｜張家界百龍天梯 世界第一梯 位於湖南張家界武陵源景區的百龍天梯，以326米的高度獲《健力士世界紀錄大全》認證為世界「最高戶外電梯」，有「世界第一梯」的稱號。百龍天梯是張家界的一道亮麗的風景線，66秒的乘搭時間，雖然不是很長，卻帶給人們無限驚喜與震撼，展示出自然景觀與人造奇迹的和諧交融。

2024龍年看「龍」｜雲南雙龍橋 橋樓呼應的百年古橋 雙龍橋，坐落於雲南建水城西近郊，建於清朝乾隆年間，橋上建有三座飛簷式閣樓，是雲南著名古迹之一，被認為是雲南省規模最大、藝術價值最高的一座多孔連拱橋。這座橋最大的特點，在於它橋上有樓，樓橋呼應，遠看猶如一座大船，近觀又似長虹臥波，造型奇特，是中國造橋史上的傑作。

2024龍年看「龍」｜洛陽龍門石窟 千年藝術寶庫 位於河南洛陽的龍門石窟，與山西雲岡石窟、敦煌石窟以及甘肅麥積山石窟合稱為「中國四大石窟」，石像藝術享負盛名。龍門石窟現存佛像接近10萬尊，石窟超過1,300個，其中，「奉先寺」洞窟中的「盧舍那」佛像，是石窟最具代表性的佛像，充分展現出唐代石刻的藝術風格，是精妙絕倫的傳世傑作。

2024龍年看「龍」｜貴州金龍瀑布 現「金龍吐水」奇觀 在貴州龍里縣，坐落着一個懸掛于峭壁之上的巨型金色「水龍頭」。原來，這是龍里縣的地標建築，又名金龍瀑布。金龍頭以12噸黃銅打造而成，高16米，造型栩栩如生，氣勢磅礴的瀑布從龍口噴湧而出，形成「金龍吐水」的震撼景觀，近年成為了貴州的網紅景點之一。

2024龍年看「龍」｜台灣高雄龍虎塔 感受別樣東方色彩 蓮池潭是台灣高雄一處著名的湖泊，它最大的特色就是周圍屹立着形態各異的廟宇，讓蓮池潭披上一層神秘的宗教色彩。在蓮池潭沿岸眾多廟宇中就屬龍虎塔最吸睛，龍虎塔於1976年興建而成，兩座塔樓各高7層，代表七級浮屠之意。遊客進塔參觀的順序也十分講究，經過九曲橋來到塔前，要先從龍口進塔，離開的話則從虎口出去，俗稱「入龍喉，出虎喉」，有吉祥、驅逐厄運之意。