農曆新年2024｜龍虎門、龍鬚糖、蟠龍菜等龍年食物龍盤點 龍虎門改良後已非蛇肉及貓肉

龍虎門、龍鬚糖、蟠龍菜等龍年食物龍盤點 龍虎門改良後已非蛇肉及貓肉

龍年食物︰龍鬚麵＆龍鬚糖 龍鬚麵廣泛流行於中國北方地區的一種麵食，是由山東抻面演變而來，因麵條幼長、形似「龍鬚」而得名。 每逢農歷二月二龍抬頭，民間都有吃龍鬚麵的習俗。 不過，民間售賣的一些龍鬚麵，有些其實並不是真正的龍鬚麵，而是掛麵的一種。商家在包裝寫上「龍鬚麵」，只為顯示是比較幼的掛麵。 另外，同樣因形似「龍鬚」而得名的，還有龍鬚糖。龍鬚糖又稱龍鬚酥，原料為麥芽糖、熟粉、芝麻花生碎。正宗的龍鬚酥是安徽省安慶市的特產，是一種極具特色的茶配點心。傳統龍鬚糖餡料可以包括砂糖、花生、芝麻和椰絲等，是民間傳統小吃，不過如今已經不多見，有緣的話，間中在香港商場會遇上。