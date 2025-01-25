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2025-01-25 10:00:00

農曆新年2025｜今年起連續5年沒有「年三十」？

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農曆新年2025｜今年起連續5年沒有「年三十」？

農曆新年2025｜今年起連續5年沒有「年三十」？

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農曆新年之際，大家都習慣在「大年三十」食團年飯。不過從2025年開始，「年三十」將連續「消失」5年，這是為甚麼呢？

文章出處：「當代中國」網站

「年三十」消失與月亮有關？

2025年的除夕夜（1月28日）是農曆臘月二十九，1月29日已經是正月初一，「年三十」不見蹤影。而且從這一年開始，「年三十」將連續「消失」5年，直到2030年才「回歸」。

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延時攝影，記錄下了月相變化。月亮的陰晴圓缺，是古人制定曆法的依據。（圖片來源：shutterstock）

延時攝影，記錄下了月相變化。月亮的陰晴圓缺，是古人制定曆法的依據。（圖片來源：shutterstock）

 這原來與月相有關。

當月球位於地球與太陽之間，和太陽在同一黃經時，從地球上只能見到月球「黑暗」的一面，也就是看不到月亮，古人將這一天的月相稱為「朔」。

地球位於太陽與月球之間，從地球上就見到又圓又亮的月亮，這一天的月相被稱作「望」，或是滿月。

從朔月到望月再回到朔月，是一個變化周期，稱為「朔望月」，平均是29.5天。

古人根據月亮的圓缺變化來制定曆法，將每月出現「朔」的日子定為初一，以一個「朔望月」為一個農曆月。由於每月日數需要取整，因此一個月有時是29天，有時是30天，即俗稱的「小月」、「大月」。

連續5年沒有「年三十」有多罕見？

從2025年至2029年，連續5年的農曆臘月，剛好都是「小月」，因此這5年的除夕夜都是「年廿九」，而沒有「年三十」。

2025年是農曆乙巳蛇年，中國各地街頭出現可愛的蛇年裝飾。從左至右依次為：雲南玉溪、廣東東莞、江蘇南京。（圖片來源：呵呵@小紅書、長安萬科廣場@小紅書、南京攝影拾貳桑@小紅書）

2025年是農曆乙巳蛇年，中國各地街頭出現可愛的蛇年裝飾。從左至右依次為：雲南玉溪、廣東東莞、江蘇南京。（圖片來源：呵呵@小紅書、長安萬科廣場@小紅書、南京攝影拾貳桑@小紅書）

沒有「年三十」的情況並不鮮見，上一次就發生在2022年。

延伸閱讀：2022年為甚麼沒有「大年三十」？

不過連續多年沒有「年三十」，就比較少見了。據統計，在本世紀完結前，或許還會發生兩次，分別在2058年至2063年，以及2089年至2094年，可能會連續6年都沒有「年三十」。

【本文獲「當代中國」授權於am730刊出，歡迎關注】

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