農曆新年2025｜今年起連續5年沒有「年三十」？

農曆新年之際，大家都習慣在「大年三十」食團年飯。不過從2025年開始，「年三十」將連續「消失」5年，這是為甚麼呢？

2025年的除夕夜（1月28日）是農曆臘月二十九，1月29日已經是正月初一，「年三十」不見蹤影。而且從這一年開始，「年三十」將連續「消失」5年，直到2030年才「回歸」。

延時攝影，記錄下了月相變化。月亮的陰晴圓缺，是古人制定曆法的依據。（圖片來源：shutterstock）

這原來與月相有關。

當月球位於地球與太陽之間，和太陽在同一黃經時，從地球上只能見到月球「黑暗」的一面，也就是看不到月亮，古人將這一天的月相稱為「朔」。

地球位於太陽與月球之間，從地球上就見到又圓又亮的月亮，這一天的月相被稱作「望」，或是滿月。

從朔月到望月再回到朔月，是一個變化周期，稱為「朔望月」，平均是29.5天。

古人根據月亮的圓缺變化來制定曆法，將每月出現「朔」的日子定為初一，以一個「朔望月」為一個農曆月。由於每月日數需要取整，因此一個月有時是29天，有時是30天，即俗稱的「小月」、「大月」。