據一名網友近日在「小紅書」上分享內地各地的蛇年吉祥物照片，其中有美有醜，引發網友熱議。其中，江蘇南京德基廣場 「萌蛇」藝術裝置被許多網友公認顏值最高，很有親和力。

蛇年到來，內地各地的蛇年吉祥物紛紛登場亮相，為農曆新年新春佳節增添喜慶氣氛。其中一些蛇年吉祥物憑藉「高顏值」引發打卡熱，還有一些也因「醜得有特點」，遭網友瘋狂轉發。

在《白蛇傳》故事所在的浙江省杭 州，胤璞美術館新展推出紙藝《白蛇傳》 純淨優雅 ，以傳統融合創新 ，被網友認為具有藝術氣質。

福建泉州的 七彩刺桐蛇系列一口氣推出七款不同形象的蛇，有趣的是，它們的名字連在一起就是「海絲泉州歡迎你」。

青蛇完美融入當地文化