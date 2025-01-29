蛇年到來，內地各地的蛇年吉祥物紛紛登場亮相，為農曆新年新春佳節增添喜慶氣氛。其中一些蛇年吉祥物憑藉「高顏值」引發打卡熱，還有一些也因「醜得有特點」，遭網友瘋狂轉發。
據一名網友近日在「小紅書」上分享內地各地的蛇年吉祥物照片，其中有美有醜，引發網友熱議。其中，江蘇南京德基廣場「萌蛇」藝術裝置被許多網友公認顏值最高，很有親和力。
在《白蛇傳》故事所在的浙江省杭州，胤璞美術館新展推出紙藝《白蛇傳》純淨優雅，以傳統融合創新，被網友認為具有藝術氣質。
福建泉州的七彩刺桐蛇系列一口氣推出七款不同形象的蛇，有趣的是，它們的名字連在一起就是「海絲泉州歡迎你」。
青蛇完美融入當地文化
其中，最受歡迎的青蛇「州州」低垂雙眼優雅奉茶，自帶仙氣飄飄的氣質。據設計者介紹，泉州以茶聞名，以茶待客，將茶葉和青蛇作為設計主體，理想地將當地特色與蛇年願景融合在一起。
此外，還有風格迥異甚至搞怪的蛇年吉祥物，也引發網友熱烈討論。
山東蛇「被逼」戴蝴蝶結
例如，山東青島商場一開始寫實風格的巨型白蛇裝置令一些顧客擔心嚇到小孩，商場方後來竟為蛇戴上一個巨大紅色蝴蝶結，畫面瞬間變得好笑。
形形色色的蛇年吉祥物讓蛇這一冰冷的動物變得更有親和力，各人都滿懷著對新一年的美好憧憬，期盼新的一年裡的生活既幸福又圓滿。
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