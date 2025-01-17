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2025-01-17 12:30:00

農曆新年2025｜全國蛇年吉祥物陸續出動　簪花蛇／仙女蛇邊個最好睇？

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農曆新年2025｜全國蛇年吉祥物陸續出動　簪花蛇／仙女蛇邊個最好睇？

農曆新年2025｜全國蛇年吉祥物陸續出動　簪花蛇／仙女蛇邊個最好睇？

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2025年春節將至，中國各地紛紛開始換上「年味」新裝，張燈結彩，準備迎接蛇年的到來，而近日，就有各式各樣的蛇年吉祥物陸續「出動」，有的精巧趣緻，有的古靈精怪，到底哪個城市的吉祥物最好看？

文章出處：「當代中國」網站

近日，各式各樣的蛇元素吉祥物逐漸占領多個城市的大街小巷，各地吉祥物大多結合了地方特色元素，盡顯自身城市色彩，獨具匠心。

有的吉祥物大行傳統特色路線，當中就有位於雲南玉溪的紅色「簪花小蛇」。據了解，「簪花小蛇」是由昆明一間花藝設計工作室打造而成，頭上的簪花設計，則融合了雲南布朗族特色的簪花技藝。

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雲南玉溪「簪花小蛇」全身赤紅，頭戴精美的紅色簪花花環。（圖片來源：呵呵@小紅書） 福建泉州「七彩刺桐蛇」吉祥物之「州州」，代表的是福茶，寓意「賞花品茶，富貴榮華」。（圖片來源：pp.@小紅書） 福建泉州「七彩刺桐蛇」吉祥物之「海海」，代表的是拍胸舞，蛇尾掛有一個福字鼓。（圖片來源：pp.@小紅書） 福建泉州「七彩刺桐蛇」吉祥物之「絲絲」，代表的是傳統戲劇，尾部的金幣能轉動，寓意「新年轉（賺）大錢」。（圖片來源：pp.@小紅書） 福建泉州「七彩刺桐蛇」吉祥物之「鯉鯉」，代表的是閩南建築花磚，是「天生帶財」的富貴蛇，蛋殼上的金色珠寶在晚上會發光。（圖片來源：pp.@小紅書）

在福建泉州，亦推出了一系列以當地傳統文化為主題的「七彩刺桐蛇」吉祥物，它們分別以鮮艷的色彩及生動的造型，展現了福茶、拍胸舞、閩南建築花磚等福建特色文化，深受遊人喜愛。

南京德基廣場蛇年吉祥物之「萌蛇春曉」，因擁有超高「顔值」，而在網上引起熱議。（圖片來源：Cici的旅行@小紅書） 南京德基廣場蛇年吉祥物之「萌蛇夢蝶」，因擁有超高「顔值」，而在網上引起熱議。（圖片來源：南京攝影拾貳桑@小紅書） 同樣擁有超高「顔值」的蛇年吉祥物，還有東莞萬科廣場的「小粉蛇」，夢幻般的美貌宛如仙女。（圖片來源：長安萬科廣場@小紅書）

而説到今年「顔值」超高的蛇年吉祥物，南京和東莞一定榜上有名，夢幻的馬卡龍配色，加上一雙擁有濃密睫毛的迷人大眼睛，如此美貌，瞬間在網上引起不少討論。

有精美的，當然也有搞怪的，有些城市的蛇年吉祥物則選擇反其道而行，以另一種方式吸引人流。

位於廣州四海城的「愛心眼蛇」，因其醜萌的造型引起了不少網友議論，大家覺得如何？（圖片來源：芋圓的周末計劃@小紅書） 位於雲南昆明的「吐舌蛇」，因搞怪的造型被網友調侃像是吃多了毒蘑菇，有種瘋癲的美感。（圖片來源：豬豬俠是我的菜@小紅書）

像是雲南昆明的「吐舌蛇」就被許多網友調侃像是吃多了毒蘑菇似的，有一種瘋癲的美感，至於是否好看，就見仁見智了。

大家又最喜歡哪座城市的蛇年吉祥物呢？

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【本文獲「當代中國」授權於am730刊出，歡迎關注】

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