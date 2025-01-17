農曆新年2025｜全國蛇年吉祥物陸續出動　簪花蛇／仙女蛇邊個最好睇？

近日，各式各樣的蛇元素吉祥物逐漸占領多個城市的大街小巷，各地吉祥物大多結合了地方特色元素，盡顯自身城市色彩，獨具匠心。 有的吉祥物大行傳統特色路線，當中就有位於雲南玉溪的紅色「簪花小蛇」。據了解，「簪花小蛇」是由昆明一間花藝設計工作室打造而成，頭上的簪花設計，則融合了雲南布朗族特色的簪花技藝。

在福建泉州，亦推出了一系列以當地傳統文化為主題的「七彩刺桐蛇」吉祥物，它們分別以鮮艷的色彩及生動的造型，展現了福茶、拍胸舞、閩南建築花磚等福建特色文化，深受遊人喜愛。

而説到今年「顔值」超高的蛇年吉祥物，南京和東莞一定榜上有名，夢幻的馬卡龍配色，加上一雙擁有濃密睫毛的迷人大眼睛，如此美貌，瞬間在網上引起不少討論。 有精美的，當然也有搞怪的，有些城市的蛇年吉祥物則選擇反其道而行，以另一種方式吸引人流。