農曆新年2025｜灶神稟報家庭一年善惡　原型居然係蟑螂

有一說灶神的原型是蟑螂。（示意圖／翻攝Pixabay）

早前23日是農曆臘月二十四，也是送灶神的日子。但關於灶神起源的神話來源頗多，有說法是來自火神，另外竟有一說可能來自蟑螂，相關說法一出，一度衝上內地微博熱搜。

1月23日是農曆臘月二十四，傳統上稱作「小年」，在這天主要的祭祀工作是要送灶神回天庭，因此還被稱為「灶神節」。

用黏牙的糖封住灶神的嘴

人們相信，灶神爺會按例到天庭稟報他所在人家一年的善惡，以供玉皇大帝決定賜福或者降災時抉擇。人們害怕這位灶神爺向玉皇大帝打小報告，便在送灶神之前，用一些黏牙的糖封住灶神的嘴，以便他在玉皇大帝面前多說好話。在送灶神這天，家家戶戶會將灶神像撕下焚燒，等到農曆正月初四或除夕再重新迎灶神。

而關於灶神（灶王爺）的來源眾說紛紜，但據內媒報道大概有三種。其一是說灶神是上古的火官死而為神。其二是說，灶神是一個老婦人。其三是說，灶神是一種叫，「長得像蟬」的動物。