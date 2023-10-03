返鄉探望父母　遼寧男子2、300公斤土特產帶回家

當事人邢先生拍下影片，分享自己回家一趟的「戰果」，從畫面中可以看到，屋內地板堆滿了各種土特產，有棉被、各種瓜類，和一袋一袋包起來的物品，連走路的空間都沒有了。

適逢內地「中秋+國慶」連假，許多人趁著這8天的空檔返鄉探望父母，遼寧瀋陽一名男子，分享自己回家一趟，父母熱情地拿了2、300公斤的家鄉特產讓他帶回家，別人都是女兒賊，自己這次則當了一回「兒子賊」。當事人邢先生拍下影片，分享自己回家一趟的「戰果」，從畫面中可以看到，屋內地板堆滿了各種土特產，有棉被、各種瓜類，和一袋一袋包起來的物品，連走路的空間都沒有了。

近300公斤的農作物都是父母種的

邢先生表示，除了肉類是買的，西瓜是鄰居家送的，其他2、300公斤的農作物，都是父母自己種的，包括南瓜、冬瓜、蔥、都是家中當季種植的，新鮮無農藥。邢先生回憶，每次回家都會變成「兒子賊」，自己家住在五樓，和母親兩人來來回回扛了5、6躺，才全部搬上樓，雖然這些東西很重，但是沉甸甸的重量，就像是滿載了父母的關心和愛一樣，希望自己離家打拼也能吃飽穿暖。對於這樣的景象，讓不少網友都有共鳴，有人就分享，不只是自己返鄉的時候會帶走大包小包，就連父母來大城市探望自己時，離開前都會把櫥櫃、冰箱塞滿各種吃的，就怕自己的心肝寶貝，獨自一人在外闖到過的不好，在父母眼中，孩子們永遠長不大。

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