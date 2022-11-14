迷失乾涸洞庭湖底 男子野外求生30小時滴水未進 靠食野菜保命

位於湖南的內地第三大湖泊洞庭湖水位持續走低，大片乾涸湖底露出，部分更已變成草原。當地有民眾為了在洞庭湖釣魚，近日駕電單車深入湖底，未料中途迷路，還不慎駛入泥潭，車輪深陷泥中。事主自知難以徒步走出湖底，打電話向朋友求救後，手機又漸漸無電，於是開始自救——盡量休息，保持體力，晚上用塑膠膜裹身保暖，日頭躲在太陽能板陰影下遮陰，並尋找野菜充飢，終在迷路30小時後獲救。 去洞庭湖釣魚 駕電單車入乾涸湖底後迷路 內地「極目新聞」報道，37歲姓閻男子上周四相約朋友到洞庭湖釣魚，中午12時左右駕電單車從洞庭湖北岸出發，駛入乾涸湖底，按計劃應該一個多小時抵達目的地，與釣友會合，但行駛了兩三個小時還未「到岸」。閻男自知迷路，卻仍然憑感覺前進，直到下午4時許不慎駛入泥潭。

事主手機無電 錯過首批救援人員 閻男見無法從泥潭解救出電單車，馬上打電話向釣友求救，釣友隨即對外求援。附近一支越野車隊當晚6時左右收到消息後與閻男聯絡，確定其被困位置；3名隊員半個多小時就抵達閻男被困現場，但沒看到閻男，且閻男的手機此時已因沒電而自動關機。 由於現場一片漆黑，蘆葦、雜草生長得很高，且路況極差，3名隊員在周邊尋找了兩個多小時都一無所獲，無奈撤退。 洞庭湖底晚上清涼又大風 報道指，閻男見無法再與越野車隊成員聯絡，就開始找一處相對舒服的地方睡覺。當晚氣溫最低攝氏十幾度，半夜還刮起一陣陣強風，閻男唯有找一處稍微凸出的地形，躺在背面避避風，又找來一張塑膠膜裹在身上，避免自己失溫。

天亮後，洞庭湖燥熱難當，最高氣溫達29度。由於周邊都沒有可飲用水源，為防脫水，閻男沒有走動太多，只是去到一個有太陽能板的觀測塔，在太陽能板下遮陰；餓了就找些認得出能吃的野菜葉子充飢，「本來帶了泡麵，但是沒水也吃不了」。直到下午，閻男見有直升機飛到上空，覺得是來救自己的，於是不斷朝直升機呼救。 直升機來回飛4次 沒發現事主 報道指，直升機的確是當地藍天救援隊出動搜救閻男的，但直升機在閻男頭頂來回最少飛了4次，都沒有發現閻男。與此同時，當地公安、漁政部門都在湖底進行拉網式搜索，前一晚的越野車隊亦組織兩批四十多輛越野車加入救援，還有當地熟悉地形的漁民組成電單車隊分頭尋找。當日搜救閻男的人員超過100人，閻男母親亦一直跟著搜救隊伍找兒子。