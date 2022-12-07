追悼大會上致悼詞 習近平：江澤民為國為民鞠躬盡瘁

國家前主席江澤民追悼大會昨早10時在北京人民大會堂舉行，全國默哀3分鐘，防空警報同時鳴響、汽車響號、船舶鳴笛。國家主席習近平致悼詞(圓圖)，形容江澤民將畢生心血和精力都獻給中國人民，為爭取民族獨立、人民解放及實現國家富強、人民幸福而鞠躬盡瘁、奮鬥終身。

江澤民骨灰盒以黨旗覆蓋，放在其遺像前；遺孀王冶坪神情哀傷。習近平致悼詞後，全場向江澤民三鞠躬。

悼詞指，黨軍國及各族人民都對失去一位偉大人物感到無限悲痛，讚揚江澤民在上海執政時，為上海改革開放及社會主義現代化建設作出突出貢獻，並在1989年春夏之交的嚴重政治風波中旗幟鮮明反對動亂、維護人民根本利益；在擔任黨和軍隊主要領導時，國內外在20世紀80年代末90年代初發生嚴重政治風波，一些西方國家對中國進行所謂制裁，江澤民領導、依靠黨和人民堅決維護國家的獨立、尊嚴、安全、穩定，成功穩住改革發展大局，為中國發展打下堅實基礎。

悼詞提到，江澤民對全面建設小康社會作出前瞻性戰略思考，又強調「財大才能氣粗，落後就要挨打」，必須以發展作為中共執政興國第一要務，還領導中國加入世界貿易組織、實施依法治國基本方略、實現港澳順利回歸、推動兩岸達成「九二共識」等，特別是創立「三個代表」重要思想，成功將中國特色社會主義推向21世紀。