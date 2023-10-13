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2023-10-13 11:16:44

逃學威龍情節成真？ 無線電設備傳考生答案 北京9人公開試作弊判囚

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逃學威龍情節成真？ 無線電設備傳考生答案 北京9人公開試作弊判囚(《逃學威龍》電影截圖、北京市海澱區人民法院圖片)

逃學威龍情節成真？ 無線電設備傳考生答案 北京9人公開試作弊判囚(《逃學威龍》電影截圖、北京市海澱區人民法院圖片)

內地一個從事教育諮詢、考試培訓等業務的集團，組織考生在全國碩士研究生招生考試中作弊被查獲，集團在北京多間大學附近放置信號放大器，為考生傳輸答案，手段如電影《逃學威龍》作弊情節。北京市海淀區法院周三（11日）一審宣判，裁定張某等9人組織考試作弊罪罪成，分別判囚2年至5年半，並罰款2萬至5萬元人民幣（約2.2萬至5.4萬港元）。

無線電設備傳考生答案 北京9人公開試作弊判囚(北京市海澱區人民法院圖片)

無線電設備傳考生答案 北京9人公開試作弊判囚(北京市海澱區人民法院圖片)

北京多間大學附近 放置信號放大器

張某等人於202012月以及202110月至12月，計劃用無線電設備傳輸考試答案的方式，組織考生在2021年及2022年全國碩士研究生招生考試中作弊。張某負責購買作弊器材，在考場附近登記房間並安置信號發射裝置，獲取考試題目、製作及發送答案；有人幫助張某整理考生資訊及問題，整理答案格式並發送；有人負責培訓考生、試驗設備，招募「騾子」（即信號放大器看護人）；另有人負責維修設備和指揮「騾子」開關設備。

20211225日上午，張某安排人員在北京多家大學附近放置信號放大器，為考生發送答案。民警接到舉報後，同日在考場附近拘捕「騾子」，再根據線索先後拘捕9名被告，並起獲作案所用無線電設備。

法官警告不要心存僥倖

法院根據各被告的犯罪事實、性質、情節和社會危害程度、認罪悔罪態度及退贓情節等因素，依法作出上述判決，並禁止他們出獄後5年內從事教育等相關職業。法官警告，考試公平是社會不容觸碰的底線，作弊組織者不要心存僥倖，也希望每位考生拒絕作弊，用自己的辛勤付出換得滿意的答案。

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