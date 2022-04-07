速戰速決｜堅持動態清零 上海再全民檢測

上海新冠肺炎疫情依然非常嚴峻，前日新增感染個案再創新高達到17,077宗，且上月1日以來累計超過9萬宗。國家衛健委昨強調，要繼續堅持「動態清零」總方針不猶豫不動搖，快字當頭，加緊推進「應檢盡檢、應收盡收、應隔盡隔、應治盡治」。上海市政府則宣布，昨在全市再展開一次核酸或快速抗原檢測，在檢測結果全部出爐前，全市繼續分區管控。

上海新一輪全民檢測根據早前的分區及全民檢測結果來進行，若本月1至5日期間所在居民小區(單位/場所)曾驗出感染者，相關小區進行一次核酸檢測；沒有感染者的小區進行一次快速抗原檢測，若結果為陽性，再進行核酸檢測。速遞、外賣等城市服務保障且尚在流動的人士，在所屬地區做一次核酸檢測。正等待轉送隔離的感染者毋須檢測，昨日之前混管核酸檢測陽性但未出個人複核結果亦暫緩檢測，惟複核結果為陰性則須再做一次核酸檢測。

上海市委書記、市疫情防控工作領導小組組長李強昨強調，「各項工作兵貴神速」，除了「追陽」和流行病學調查必須更快之外，更要超常規加速建設方艙醫院和籌措集中隔離房間。上海截至周二已有一批方艙醫院啟用，提供約4.77萬個床位，同日上海國家會展中心開始改建為全市最大方艙醫院(小圖)，可望提供4萬個床位。上海嘉定區南門一處公租房(類似香港公屋)經過一個月緊急改建，將於今日驗收，提供408間集中隔離房間。