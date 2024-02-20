連續11日中獎兌6000元　獎券行唔信人咁幸運查電腦揭另有內情(有片)

中獎一次是好運氣，連續中獎兩次是非常好運氣，倘若連續多次中獎，這運氣該怎樣形容？內地浙江杭州一名男子連續11天到一間獎券行兌換刮刮樂獎，合共逾6,000元人民幣(下同)，這種持續超然的「幸運」卻令老闆娘覺得事有蹊蹺，一查電腦記錄及CCTV，立即果斷報警。
綜合報道，事件中一名男子是這間獎券行的常客，他通常在店裡會買包煙外加20注福利獎券，但據知幾乎無中過獎，他亦從不在店裡買刮刮樂獎券。但他連日卻頻頻上門兌換刮刮樂中獎獎券，連續11日合共兌換逾6,000元獎金，令老闆娘覺得事有蹊蹺，就在男子於1月31日再度上門兌換500元刮刮樂獎金後，決定查看電腦紀錄，卻發現他的中獎刮刮樂獎券全都是出自自己的店。
男子順手牽羊 偷數百張刮刮樂
老闆娘肯定對方從來沒有在店裡買過刮刮樂，於是翻查CCTV影片，赫然發現對方在自己幫對方列印福利獎券時，就會在櫃枱的架子裡順手牽羊，抽走幾張刮刮樂，為了不引起獎券行注意，只會取面值10元、20元、30元不等的刮刮樂，老闆娘立即報警處理。
警方調查後迅速將涉事男子拘捕，男子對盜竊行為供認不諱，並交代其自1月19日起，共前往獎券行11次，盜竊數百張刮刮樂獎券，兌獎逾6,000元，男子已被當地公安分局，依法刑事拘留，案件正在進一步辦理中。