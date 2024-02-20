連續11日中獎兌6000元　獎券行唔信人咁幸運查電腦揭另有內情(有片)

中獎一次是好運氣，連續中獎兩次是非常好運氣，倘若連續多次中獎，這運氣該怎樣形容？內地浙江杭州一名男子連續11天到一間獎券行兌換刮刮樂獎，合共逾6,000元人民幣(下同)，這種持續超然的「幸運」卻令老闆娘覺得事有蹊蹺，一查電腦記錄及CCTV，立即果斷報警。

綜合報道，事件中一名男子是這間獎券行的常客，他通常在店裡會買包煙外加20注福利獎券，但據知幾乎無中過獎，他亦從不在店裡買刮刮樂獎券。但他連日卻頻頻上門兌換刮刮樂中獎獎券，連續11日合共兌換逾6,000元獎金，令老闆娘覺得事有蹊蹺，就在男子於1月31日再度上門兌換500元刮刮樂獎金後，決定查看電腦紀錄，卻發現他的中獎刮刮樂獎券全都是出自自己的店。