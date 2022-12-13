連花清瘟一盒難求 武漢政府：替代藥有上百種

武漢市政府近日發布「新冠病毒感染居家治療用藥指引」及「新冠病毒感染居家防治可選用藥品目錄」，呼籲民眾不必大量囤積止咳、退燒、抗生素及抗病毒藥物，因為大多數感染者都無症狀，無需服藥治療，並指以連花清瘟為例，可替代藥物有很多。指引解釋，從中醫原理上說，連花清瘟是治療風熱外感的藥物，即凡是說明書上寫明有治療風熱感冒、疏風、清熱、化濕、解毒等作用的中成藥，都能夠緩解「中招」後的身體不適，如中成藥金銀花、金花清感、柴胡口服液、清熱解毒口服液等。

內地公布「新10條」放寬防疫措施後，許多民眾「有備無患」搶購感冒退燒等「抗疫」藥物，其中連花清瘟「一盒難求」，本港一些連鎖店的「必理痛」，也因市民掃貨寄回內地而要限購。然而，湖北武漢政府指出，以連花清瘟為例，類似的中成藥還有上百種，民眾不必拘泥於單一藥物。

黃桃罐頭可治新冠？官媒：不能

另一邊廂，內地近日瘋傳吃「黃桃罐頭」可緩解新冠症狀，令黃桃罐頭成為囤貨目標，其中食品網購平台「盒馬鮮生」上周四的黃桃罐頭銷量按周上漲188%，至上周五更暴漲1,921%，且當日所有庫存售罄。多地亦有超市的黃桃罐頭貨存被掃光。不過，官媒「中國新聞網」及《人民日報》介紹，黃桃罐頭其實是東北人在物資匱乏年代吸收糖分和維他命C的「營養品」，主要是讓小孩子感冒發燒時吃一些，幫助身體恢復，結果這種童年回憶和家鄉情懷近日被廣傳後，變成黃桃罐頭有「神奇治病功效」，惟實際上黃桃罐頭無法緩解疾病症狀，尤其是咳嗽時切勿食用，否則可能加重症狀。

網上近日還流傳「顏值高不易染新冠」，四川省第二中醫醫院呼吸與危重症醫學科主任余德海認為，顏值高、長得好看通常是指一個人狀態好，即中醫角度的「先天之本」很足，反映其吃得好、睡得好、心態好、健康狀態好，而身體好、抵抗力強的人確實不易受感染。余德海還稱，生得好看的人通常自信心較高，而「自信心也能提高抵抗力」，故「顏值高的人更不容易感染新冠」雖無科學根據，但有一定道理。

內地前日新增8,626宗本土感染，廣東、重慶及北京分別佔2,347、1,845及1,137宗。俗稱「行程碼」的「通信行程卡」今日零時起正式取消。台灣昨新增10,824宗本土確診、31宗死亡。