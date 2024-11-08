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中國
2024-11-08 10:35:00

進博會展商擬申請來港試行低空物流　無人機港企冀與內地加強合作

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進博會有研發無人機訊號傳輸系統的港商期望與內地加強合作。（港台圖片）

進博會有研發無人機訊號傳輸系統的港商期望與內地加強合作。（港台圖片）

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正在上海舉行的進博會，有研發電動無人機的內地參展商看中香港著力發展「低空經濟」，計劃明年向香港申請試行。

合肥企業「覽翌航空」去年研發機身4米乘6米的垂直升降物流無人機，用作點對點運載外賣和藥物等，最大載重55公斤，充電後可飛行大約兩小時，最遠航程可達200公里。

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公司已完成前期不同試驗，近期在深圳增設研究中心，預計明年底領取民航合格證明，目標明年向香港申請試飛，引入數十架無人機，希望最快2026年正式應用到包括香港在內的大灣區市場，現已有商業航空公司洽談合作或簽訂單。

相信香港對無人機運送服務有一定需求

公司創辦人黨鐵紅表示，香港人口稠密，地面交通貨運物流緊張，相信便捷低成本的無人機運送服務，在香港有一定需求。他說機身模擬真實飛機外型，體積細小，能適應廣泛場景，包括雨天和大廈間穿梭，如果由深圳運貨到香港，單計航程大約需時30分鐘。他建議特區政府如果發展低空經濟，應盡快規劃好便利垂直升降的地方，並研究擴大容許飛行的區域。

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研發無人機訊號傳輸系統的本港企業「億達動力科技」，董事長吳懿容說，以往業務應用於救援搜索和醫療科技等，主要與香港和外國企業合作，日後希望進入內地市場。她又建議特區政府制定推動低空經濟的法規和政策時，可多參考海外經驗，研究適合香港的做法。

原文刊登於 香港電台

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