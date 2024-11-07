進博會有美企稱產品銷量勝預期　商會冀中美理性對待經貿關係

上海進博會今年繼續有多家美國企業參與，包括農業食品、酒類和汽車等。有來自美國的跨國汽車公司推出新款車輛，公司中國企業傳播經理王藝說，產品銷量符合或者更勝於預期，所有業務按計劃進行。對於美國大選結果出爐，王藝指，市場環境一直在變化，會持續評估形勢推出符合中國市場的產品。

有生產食鹽的中美合資企業參展，負責人杜文濤說，希望將品牌擴展至上海以外城市，認為食鹽是生活必須品，中美貿易糾紛或制裁，不會對業務造成影響。

上海美國商會今屆再度與美國農業部合作，設立食品農產品展區，40多家企業展商參與。會長鄭藝說，今年參展商規模以及與內地企業簽訂合作協議金額亦遠超去年，反映中國市場對美國農產品仍然有一定需求，加上農產品敏感度較高新科技低，受出口管制影響機會低，相信未來美國農產品在內地市場仍然有很大發展空間。

鄭藝說，商會看好中國市場，也明白企業不能左右政府決定，期望美國新政府上場後，中美兩國理性對待雙邊經貿關係，認為實施高關稅對雙方消費者以至企業都不利，希望兩國避免用關稅解決貿易爭端，即使未來地緣政治有何變化，美國企業在中國市場也可以長期發展。

Craig Allen說，現時兩國貿易出口不太平衡，美國對華出口仍然有擴大的空間。（港台圖片）

美中貿易全國委員會由過百家與中國有業務往來的美國公司組成。委員會會長Craig Allen說，現時兩國貿易出口不太平衡，美國對華出口仍然有擴大的空間，又指關稅不利企業經商，美國商界希望有一個更自由的環境，在最小的摩擦下進行貿易。 原文刊登於 香港電台