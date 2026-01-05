逾九成受訪者看好「中國智造」 最期待人形機械人提供養老服務

內地積極開發機械人市場、布局機械人產業發展，從春晚舞台上略顯生硬的扭秧歌，到進行拳擊比賽時，2025年內地人形機械人迎來快速發展。近日《中國青年報社》社會調查中心聯合問卷網發布的最新調查顯示，高達92.6%的受訪者看好中國人形機械人產業發展前景，91.0%受訪者表示人形機械人的飛躍式發展讓自己對「中國智造」更有信心。這項調查共有1502名受訪者參與。 調查結果顯示，養老服務、家庭服務、工業製造成為人們最期待人形機械人應用的三大領域，比例分別為58.5%、56.3%、55.8%。其他受關注領域還包括急救54.9%、公共安全41.6%、醫療康復41.2%、商業服務37.9%、教育32.7%等。

在深圳從事機械人相關工作的陳新（化名）認為，未來人形機械人最主要的應用領域是工業場景，如倉儲倉庫、工業生產製造等。他表示期待未來有更多應用於多種行業的機械人，如政務類、安全防範類、導引服務等，讓機械人可以更好地為人服務。在北京工作的95後周小敏（化名）則特別期待養老領域的應用，她認為未來人形機械人或許可以實時監測老人的身體狀況，及時響應突發情況。 盼機械人實時監測老人身體 2025年「具身智能」首次被寫入《政府工作報告》，在「十五五」規劃建議中也將其列為前瞻布局的未來產業之一。北京、廣東、安徽等地也在各地「十五五」規劃建議中關注了機械人產業發展。北京亦莊機械人科技產業發展有限公司副總經理孫玲指出，從硬體產品來說，國產的人形機械人在全球很有競爭力。