逾70歲婆婆沉迷玩手機 近視竟達2300度每天看手機至凌晨

山東菏澤一名七十多歲老婆婆近視高達2,300度，成內地網上熱話。她的孫女崔女士受訪時稱，祖母和祖父每天睜開眼就拿起手機，一直玩到深夜，家人多次勸阻都無用。檢測視力時發現視力猛增，甚至驗光機器都印不出報告。有網民稱，「我還第一次知道有2,300度」、「啊？不敢相信2,300度看去是甚麼樣的世界」。

崔女士說，祖母血糖正常，但眼睛早年生過病，有點落下病根，不過沒現在這麼嚴重，當時4、500度，還看得很清楚，但從疫情到現在就一直每天看手機，導致視力惡化。醫生表示，如此高的近視度數在臨床上非常罕見，與老奶奶長時間使用手機有著密切的關係。專家呼籲，要合理安排使用手機的時間，避免長時間盯著螢幕，特別是長者。