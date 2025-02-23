逾70歲婆婆沉迷玩手機 近視竟達2300度每天看手機至凌晨

山東菏澤一名七十多歲老婆婆近視高達2,300度，成內地網上熱話。她的孫女崔女士受訪時稱，祖母和祖父每天睜開眼就拿起手機，一直玩到深夜，家人多次勸阻都無用。檢測視力時發現視力猛增，甚至驗光機器都印不出報告。有網民稱，「我還第一次知道有2,300度」、「啊？不敢相信2,300度看去是甚麼樣的世界」。
崔女士說，祖母血糖正常，但眼睛早年生過病，有點落下病根，不過沒現在這麼嚴重，當時4、500度，還看得很清楚，但從疫情到現在就一直每天看手機，導致視力惡化。醫生表示，如此高的近視度數在臨床上非常罕見，與老奶奶長時間使用手機有著密切的關係。專家呼籲，要合理安排使用手機的時間，避免長時間盯著螢幕，特別是長者。
沉迷手機｜醫生：玩手機是原因之一
北京同仁醫院的屈光手術中心主任翟長斌表示，玩手機對眼睛健康有一定影響，但真正的病因更可能涉及遺傳因素和身體老化。隨著年齡的增長，眼球晶體變厚，屈光力增強，導致高度近視的眼軸延長，甚至可能引發視網膜和脈絡膜的萎縮，嚴重時會導致視力下降、乃至殘疾。
沉迷手機｜老人家慳電不開燈看手機
有報道指，許多老人及年輕人喜歡夜深人靜時玩手機而出現視力問題，甚至有老人表示，「怕費電，半夜不開燈還要看手機，眼睛模糊流淚。」翟教授提供了一些用眼建議：學習過程中，每20分鐘應抬頭遠眺放鬆眼睛；課間多參加戶外活動，每隔10至15分鐘休息眼睛。此外，在室內使用手機時，保持環境光亮度，避免長時間盯著螢幕，以及保持適當的手機觀看距離(30至50厘米)，甚至適當調大字體，都是防控近視的重要措施。