遊客擅自投餵　害12隻海龜排隊照胃鏡(有片)

世界各地的動物園或海洋公園都面對一項頭痛問題，就是遊客亂投餵食物或物品，對動物身體造成影響，輕則腹瀉、嚴重恐致命。早前有遊客到杭州海洋公園期間，竟投餵鱈魚腸給海龜吃，導致海龜直接連同塑膠包裝一併吞下；園方因無法確認是哪隻海龜誤食，只好將12隻海龜逐一照胃鏡檢查，所幸最後成功取出塑膠袋，園方事後再次呼籲大家不要再投餵園區內的動物。

綜合報道，浙江杭州的長喬極地海洋公園於6日公告，指5日園區發生一宗遊客不當行為，導致海龜誤食異物的事件。據指，一名遊客逛到園區的海龜池，趁工作人員不注意的情況下，直接把帶有包裝的鱈魚腸丟入池中，其中一隻海龜直接吞下肚。園方人員發現亂投餵食後，因為不清楚是哪一隻海龜吞下異物，獸醫團隊立刻採取緊急措施，將海龜池中的12隻海龜排好隊，逐一進行胃鏡檢查，結果找到吞下異物的海龜，並在獸醫在多次嘗試下，最終成功取海龜體內異物，所幸沒有造成海龜生命危險。