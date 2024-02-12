過年前跨1100公里遺棄親生老父親　不肖子除夕夜被逮拘留

據《新京報》報導，內蒙陳巴爾虎旗公安局刑事偵查大隊8日接到邊境管理大隊轉來警情，稱在轄區某嘎查（蒙古語，即行政村）發現一位年邁老人被遺棄，且傷情嚴重。刑事偵查大隊迅速展開偵查工作。

經調查，1月29日，老人的兒子呂某某帶著他從遼寧省大連市乘坐火車到達呼倫貝爾市海拉爾區。1月31日，呂某某帶父親乘坐計程車至陳巴爾虎旗莫日格勒河景區，隨後將他遺棄在一處觀景台後離開。因當地氣溫極低，被遺棄的老人雙腳嚴重凍傷，目前正在呼倫貝爾市人民醫院接受治療。呂某某遺棄親人的行為，造成了惡劣的社會影響。

據《新京報》報導，內蒙陳巴爾虎旗公安局刑事偵查大隊8日接到邊境管理大隊轉來警情，稱在轄區某嘎查（蒙古語，即行政村）發現一位年邁老人被遺棄，且傷情嚴重。刑事偵查大隊迅速展開偵查工作。

農曆新年本該是一家團聚共度溫馨時光，內地遼寧一名不肖兒卻在年前帶著老父親遠赴1,100公里外內蒙景區後「跨省遺棄」，導致老翁雙腳嚴重凍傷，經當地警方連夜展開調查，於2月9日除夕夜將嫌犯逮捕歸案。

針對呂某某的行為是否構成遺棄罪，偵查員收集了大量證據，並證實呂某某在主觀上存在遺棄的故意，且情節惡劣。2月9日，偵查員依法傳喚了犯罪嫌疑人呂某某。

經突擊審訊，呂某某對自己的犯罪事實供認不諱。目前呂某某被依法刑事拘留，此案正在進一步調查中。

據內地《刑法》第261條，對於年老、年幼、患病或者其他沒有獨立生活能力的人，負有撫養義務而拒絕撫養，情節惡劣的，處五年以下有期徒刑、拘役或者管制。

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