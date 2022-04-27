遏制疫情｜北京增至92染疫 蔡奇：確保首都安全

內地新冠肺炎本土疫情略為回落，前日新增17,724宗感染，絕大部分個案仍然來自上海；新增死亡個案52宗，全部來自上海。北京疫情繼續擴大，前日新增33宗感染，截至昨午4時增至92宗，12個行政區、全市九成人口正展開5天3次強檢。北京市委書記蔡奇強調，全市上下要緊急動員，快字當頭，堅決遏制疫情擴散蔓延，確保民眾安全、首都安全。

北京市昨日的疫情記者會指出，今波疫情傳播清晰，推斷有兩條獨立傳播鏈，分別涉及朝陽區和豐台區中西醫結合醫院，感染群組包括學校、長者旅行團、裝修工人、家庭、聚餐及婚宴；涉疫學校是目前重要防控點，要嚴密快速進行流行病學調查，對校內密切接觸者分類進行醫學觀察。根據北京市衛健委資料，最少32名學生染疫，主要來自北京匯文中學垂楊柳分校。

北京投放100噸儲備雞蛋

記者會又強調，市內7家主要農產品批發市場昨日供應蔬菜2.52萬噸，較前日增加11%，其中新發地批發市場達2.26萬噸的歷史同期新高。針對雞蛋需求增加，北京市商務局昨起投放100噸政府雞蛋儲備，並強調各項生活必需品政府儲備充足，同時呼籲民眾盡量親身到超市購物，將網購空間留給封控區居民。

至於上海疫情，當地疫情記者會表示，雖然單日數字仍處於高位，但已呈現一定下降趨勢。上海前日新增1,661宗確診、15,319宗無症狀感染，整體比再前一天減少二千七百多宗或13%，是近期下降幅度較大的一次。記者會強調，要嚴格實行「非必要不離滬」，堅決防止疫情外溢，若確需離開，須持48小時內核酸陰性證明及24小時內快測陰性證明。

上海33歲患者猝死 曾打2針

另外，上海出現最年輕染疫死亡個案，患者33歲，因突發心跳呼吸驟停，搶救後不治，診斷為「心源性猝死」，生前曾接種兩劑新冠疫苗。截至周一，上海今波疫情累計190人染疫亡，年齡最大101歲、最小33歲，平均82.52歲，當中僅12人曾接種新冠疫苗；除33歲死者外，死亡直接原因均為基礎疾病。

台灣方面，昨新增6,295宗本土確診，再創新高，其中新北市突破2,000宗，達2,076宗，台北市、桃園市分別有1,302、1,159宗。蔡英文總統強調，台灣的Omicron疫情傳播快速，還未到高峰，本土確診數字將持續增加，重申「重症求清零，輕症可控管，正常過生活……讓防疫、生活、經濟平衡是我們目標」，呼籲民眾配合指揮中心防疫指引，保持冷靜，戒慎而不恐懼。