遏制疫情｜孫春蘭要求「以快制快」 上海今日全民檢測

內地新冠肺炎疫情持續擴大，前日新增13,146宗本土感染，創2020年2月12日以來單日新高，其中上海佔最多，達8,226宗，再創當地單日新增紀錄。國務院副總理孫春蘭前日從吉林轉抵上海，強調上海要「盡銳出戰，以快制快」，用最短時間遏制疫情擴散，周密組織展開全員核酸篩查，「不漏一戶、不落一人」。上海隨即在昨日進行一次全市快速抗原檢測，並於今日展開全市核酸檢測。

內地前日新增1,455宗本土確診及11,691宗本土無症狀感染，上海分別佔438及7,788宗。上海自上月爆發Omicron疫情以來，經過精準防控、浦東浦西分階段封控，感染者越篩查越多，單是上周一起展開的浦東浦西分階段封控，截至昨零時累計發現超過3.5萬人。對於今日的全市核酸檢測，上海市政府昨提醒，民眾需按街道社區或單位通知，分時分批有序前往採樣點，「在未接到通知進行採樣前，保持足不出戶」，排隊期間要戴好口罩，保持2米距離，切勿擁擠聚集、吸煙聊天；採樣後立即戴好口罩，盡快返回住所，繼續保持足不出戶。

上海市公安局則在前晚提醒，無正當理由拒絕參加統一組織的核酸檢測，妨礙疫情防控或造成其他嚴重後果，將依法作出治安管理處罰，構成犯罪，依法追究刑事責任。