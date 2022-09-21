達重度人口老化 內地2035年老年人口料破4億

內地人口老化問題嚴重，國家衛健委昨指出，60歲及以上老年人口將在2035年左右突破4億，佔總人口超過30%，進入「重度老齡化階段」；到2050年左右，老年人口規模和比重將達到高峰。國家衛健委坦言，隨著老年人口持續增加，人口老化程序不斷加深，為公共服務供給、社會保障制度可持續發展帶來挑戰，「應對任務很重」。

國家衛健委指，截至去年底，內地60歲及以上人口達2.67億，佔總人口的18.9%，其中65歲及以上人口超過2億，佔總人口的14.2%。國家衛健委預計，在「十四五」時期(2021至2025年)，60歲及以上人口總數將突破3億，佔總人口超過20%，進入「中度老齡化階段」；到2035年更將突破4億，進入重度人口老化時期。

努力走中國特色應對人口老化道路

國家衛健委提到，城鎮城區老人數量比農村多，但農村地區人口老化程度比城鎮地區高。根據2020年數據，全國60歲及以上人口佔轄區比重超過20%的省份有10個，主要集中在東北、川渝等地區。面對人口老化帶來的挑戰，國家衛健委表示，下一步將認真實施積極應對人口老齡化國家戰略，堅持積極老齡觀，促進健康老齡化，努力走出一條「中國特色應對人口老齡化」的道路。

國家衛健委解釋，健康老齡化即維護老人的內在能力，改善老人的外部環境，延長老人的健康預期壽命，是應對人口老化成本最低、效益最好的手段和途徑。國家衛健委又透露，老年醫學人才培訓已納入中央財政轉移支付項目，為首次納入，同時已建成並運行「全國老齡健康信息管理系統」，亦是首次建成。

此外，2012至2021年，中央財政累計投入359億元人民幣支持養老服務設施建設，而截至今年第一季，全國各類養老服務機構和設施達36萬個，床位812.6萬張，床位數是2012年底的近2倍。到目前為止，社區養老服務更基本覆蓋城市社區及過半數農村社區。國家衛健委強調，「讓老年人老有所養、生活幸福、健康長壽是我們大家的共同願望」。