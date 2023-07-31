達70度高溫｜私闖新疆羅布泊探險　越野車4人全部罹難(有片)

內地新疆有民眾違法組成車隊，深入知名的羅布泊無人區探險，結果因為事前準備不足，其中一輛車陷在沙莫中離隊，幾日之後，搜救人員終於找到他們，不幸證實，4人全部罹難。
綜合報道，一群沒有探險經驗和缺乏裝備的民眾，組成一隊9輛越野車的車隊，22日在未經批准下進入新疆羅布泊探險，結果其中一輛迷路離隊失聯，敦煌及若羌兩地警方於26日接獲失蹤報告，派出人員搜索，於27日發現失蹤的越野車，3人已無生命跡象，車內的1名領隊則失蹤，救援人員推斷他會前往有水或有人的地方，經果在2日後(29日)發現該名領隊，並證實明顯死亡。據指，相信這名領隊打算徒步去求救，但身上沒有衛星電話等，最終無法求救成功。有傳媒報道，這車隊是在網路上臨時召集，從四川遠征新疆，因為成員彼此不熟悉，其中一輛車受困時，其他人根本不知道，繼續往前開，最終導致他們命喪沙漠。網上影片顯示，救援人員將遺體搬上車斗上，另見一具屍體倒臥在沙漠上，皮膚被曬得呈紫黑色。
救援人員：領隊領隊不專業又缺補給致慘劇
新疆羅布泊，面積廣達7.5萬平方公里，由於高溫、缺水，內地法令明定，不可進入的危險無人區，不過，多年來有不少人無視法令，私下前往探險。救援人員指出，早在這車隊出發前，已經發現他們的領隊不夠專業，又缺乏補給，但卻不聽勸告。救援人員說，當時曾告戒領隊，「你既不懂GPS(衛星定位)不會地圖，在沙漠裡是沒有路，現在夏天那邊有6、70度的高溫，季節不對，這樣帶隊會出大事」，結果一語成讖。