達70度高溫｜私闖新疆羅布泊探險　越野車4人全部罹難(有片)

內地新疆有民眾違法組成車隊，深入知名的羅布泊無人區探險，結果因為事前準備不足，其中一輛車陷在沙莫中離隊，幾日之後，搜救人員終於找到他們，不幸證實，4人全部罹難。

救援人員：領隊領隊不專業又缺補給致慘劇

新疆羅布泊，面積廣達7.5萬平方公里，由於高溫、缺水，內地法令明定，不可進入的危險無人區，不過，多年來有不少人無視法令，私下前往探險。救援人員指出，早在這車隊出發前，已經發現他們的領隊不夠專業，又缺乏補給，但卻不聽勸告。救援人員說，當時曾告戒領隊，「你既不懂GPS(衛星定位)不會地圖，在沙漠裡是沒有路，現在夏天那邊有6、70度的高溫，季節不對，這樣帶隊會出大事」，結果一語成讖。