違法處理647億條個人信息 網信辦重罰滴滴80億

滴滴涉16項違法行為，而且有嚴重影響國安的數據處理活動。(中新社)

內地網約車龍頭「滴滴」因過度收集1.07億條人臉識別信息等16項違法行為，違法處理個人信息多達647.09億條，甚至有「嚴重影響國家安全的數據處理活動」，昨被國家互聯網信息辦公室(網信辦)重罰80.26億元(人民幣，下同)。滴滴董事長兼行政總裁程維及總裁柳青亦各被罰款100萬元。滴滴表示對處罰誠懇接受，堅決服從，承諾會全面深入自查，積極配合監管，認真完成整改。

網信辦去年7月對滴滴展開網絡安全審查後，根據審查結果及發現的問題和線索，再對滴滴立案調查，證實滴滴自2015年6月起持續7年違反網絡安全法、數據安全法、個人信息保護法，「證據確鑿、情節嚴重、性質惡劣」，應當重罰。

有數據處理活動嚴重影響國安

網信辦還指出，滴滴存在嚴重影響國安的數據處理活動，並且拒絕履行監管部門的明確要求，「陽奉陰違、惡意逃避監管」等，其違法違規營運，為國家關鍵信息基礎設施安全及數據安全，帶來嚴重安全風險隱患。相關情況涉及國家安全，依法不公開。

至於滴滴16項違法行為，主要包括收集1,196.39萬條用戶手機相冊中的截圖信息；過度收集83.23億條用戶剪貼簿信息、應用列表信息；過度收集1.07億條乘客人臉識別信息、5,350.92萬條年齡層信息、1,633.56萬條職業信息、138.29萬條親情關係信息、1.53億條「家」和「公司」叫車地址信息；過度收集1.67億條乘客評價代駕服務時、App後台運行時、手機連接行車記錄儀時的精準位置(經緯度)；未明確告知乘客分析乘客出行意圖信息539.76億條、常駐城市信息15.38億條、異地商務或旅遊信息3.04億條等。

網信辦強調，會對網絡安全、數據安全、個人信息保護等方面加強執法，通過約談、責令改正、警告、通報批評、罰款、責令暫停相關業務、停業整頓、關閉網站、下架、處理責任人等措施，打擊危害國家網絡安全、數據安全、侵害公民個人信息等違法行為。

上月從美國退市 原擬來港掛牌

滴滴去年6月底在美國上市，網信辦旋即於7月初宣布對滴滴展開網絡安全審查，停止新用戶註冊，並指滴滴嚴重違法違規收集個人資料，將滴滴各款App下架。滴滴同年12月啟動退市工作，籌備到香港上市，惟彭博社今年3月引述消息指，滴滴已暫停籌備赴港上市；上月10日正式從紐交所除牌。