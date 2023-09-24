違規收受高檔酒水、公款買臘肉香腸　貴州地方官涉權色交易落馬

貴州省黔東南州人大常委會原副主任毛有智因涉嫌收取賄賂，用公款買臘肉香腸、在宿舍裝配卡拉OK設備等貪腐行為遭到「雙開」。

在宿舍配置卡拉OK設備

貴州省紀委監委21日再通報7宗違反《中央八項規定精神》的案例，其中在網上引發熱議的是貴州黔東南州人大常委會原副主任毛有智，2023年3月3日，中央紀委國家監委網站通報了毛有智接受紀律審查和監察調查的消息。

通報稱，經查毛有智於2018至2021年擔任黔東南州錦屏縣委書記期間，多次違規收取下屬所送的高檔酒水，還違規以公款購買臘豬腳、臘肉、香腸等年貨供其個人私用。另外，他還被發現在其宿舍配置卡拉OK一體機設備供其私人娛樂。