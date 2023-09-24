違規收受高檔酒水、公款買臘肉香腸　貴州地方官涉權色交易落馬

貴州省黔東南州人大常委會原副主任毛有智因涉嫌收取賄賂，用公款買臘肉香腸、在宿舍裝配卡拉OK設備等貪腐行為遭到「雙開」。
在宿舍配置卡拉OK設備
貴州省紀委監委21日再通報7宗違反《中央八項規定精神》的案例，其中在網上引發熱議的是貴州黔東南州人大常委會原副主任毛有智，2023年3月3日，中央紀委國家監委網站通報了毛有智接受紀律審查和監察調查的消息。
通報稱，經查毛有智於2018至2021年擔任黔東南州錦屏縣委書記期間，多次違規收取下屬所送的高檔酒水，還違規以公款購買臘豬腳、臘肉、香腸等年貨供其個人私用。另外，他還被發現在其宿舍配置卡拉OK一體機設備供其私人娛樂。
為他人在工程承攬等方面謀取利益
通報還細數了其貪腐行徑，包括：喪失理念對共產黨不忠誠，處心積慮對抗組織審查；無視《中央八項規定精神》，搞官僚主義，用公款支付應由個人承擔的費用，貪圖享樂；不按規定報告個人有關事項，違規提拔任用幹部；廉潔底線失守，違規參與經營活動，搞權色交易；利用職務便利，為他人在工程承攬等方面謀取利益，非法收受巨額財物等。
通報提到，毛有智還存在其他違紀違法問題，性質嚴重。毛有智因嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，因此在7月20日遭到「雙開」，即開除黨籍與公職。涉嫌犯罪問題被移送檢察機關依法審查起訴，8月3日人民檢察院以涉嫌受賄罪對毛有智作出逮捕決定。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章