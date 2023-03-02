遭學生控訴侵佔雕塑作品 湖北老師聲稱「二次創作」：只動了一刀都不是同一件

湖北美術學院退休老師黃勇近日被學生陳亮網絡公審侵佔其雕塑作品，包括冒名參展，當成「代表作」進行網絡宣傳等。面對爭議，黃勇承認作品署名確屬於陳亮，自己是在原雕塑之上「二次創作」，但「哪怕只動了一刀也是新作品，跟陳亮的不是同一件」。不少網民隨即怒斥「太不要臉」，稱「那我在蒙娜麗莎臉上動一筆，點個痣，算我的作品嗎？」陳亮則揚言提出起訴。湖北美術學院周三表示，已成立專班調查核實事件。

內地「封面新聞」報道，陳亮日前在網絡實名發文，指2010年在湖北美術學院讀五年級時創作了一件女性雕塑，當時黃勇的工作室離其創作雕塑的課室很近，黃勇經常入課室看學生創作，看見其雕塑初稿就表達出喜愛之情，還要求留一件成品作紀念。

學生控訴涉事老師冒名參展 當成代表作在網絡宣傳

陳亮表示，雕塑完成後被校方選為優秀留校作品，自己將一件署名上交學校，複製一件送給黃勇，自己也留了一件。畢業一年後，有老師找陳亮說起這件雕塑，陳亮才知道黃勇將雕塑當成自己作品，署上「黃勇」名字參加畢業作品展，但最後因其他老師提出質疑而撤下。2020年，學校在校慶期間出版藝術作品集，黃勇再次冒名提交該件雕塑，並同樣因有人提出意見而在出版前被撤下。「直到最近，他退休了學校管不到了，他頻繁在網上宣傳這件作品，當作他的代表作」。

陳亮強調，之前兩次撤展、撤刊事件，只在校內發生，自己顧及師生情誼未有追究，但最近其網絡宣傳引發大量關注，因此擔心公眾逐漸將這件作品誤認為黃勇作品，發起維權。陳亮又透露，「之前跟他溝通過一次，他不認為自己侵權了。聽系裡老師說，看到他複製了很多個」，懷疑黃勇藉此謀利。

涉事老師：我指導的 是「兩人共同創作的作品」

黃勇回應封面新聞查詢時指出，陳亮創作這件雕塑期間，多次到其工作室請教，雕塑最終樣貌採納了其建議，成為遠超其他學生水平的作品，故其認為這是「兩人共同創作的作品」，又指「作品的署名權確實在陳亮那裡，因為我覺得作品不足以代表我的水平，所以我沒署名」。

黃勇又稱，作品被學校選為留校作品後，他出資2,000元人民幣讓陳亮複製兩件，一人一件，聲言若非共同創作，自己對陳亮沒有恩情，陳亮不會同意複製。黃勇並否認曾被校方撤展、撤刊，且從未受到校方行政層面的處罰，還稱撤刊是因為裸體雕塑不能公開發表。

黃勇還認為，其參加作品展的及在網絡上宣傳的作品，與陳亮的作品並非同一件，故不存在「侵佔」和「侵權」，強調「我是在原稿的基礎上做的二次創作，我的作品與陳亮的作品，胸部、腹部線條都不一樣。哪怕只動了一刀也是新作品，跟他的作品不是一件」。

