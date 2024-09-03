遭男女老幼粉絲猛追躲入女廁 全紅嬋疑受驚嚇到喊

國家奧運健兒代表團昨結束3日澳門行程，下午返回內地。代表團所到之處俱有大批市民到場，以「水花消失術」聞名的兩金得主「新跳水皇后」全紅嬋前日在酒店大堂現身時，被在場守候數十名粉絲發現猛追，嚇得年僅17歲的全紅嬋避走廁所內，有工作人員更透露「她被嚇得在裡面哭」。

代表團下榻澳門銀河酒店，根據網上流傳影片可看到，前晚9時，全紅嬋穿著黑T恤、藍色短褲，戴上淺色cap帽在酒店大堂現身，被在場守候的大批粉絲發現。全紅嬋即轉身離開，但被不分男女老少舉起手機拍攝的粉絲猛追，她唯避入附近廁所，大批粉絲未有放棄尾隨，人群中更疑有男子衝入女廁內。