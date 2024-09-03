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中國
2024-09-03 04:31:57
日報

遭男女老幼粉絲猛追躲入女廁 全紅嬋疑受驚嚇到喊

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全紅嬋

(1)戴淺色cap帽的全紅嬋，被粉絲猛追躲入女廁。(2)粉絲持手機尾隨入女廁。(3)工作人員協助下，全紅嬋才能離開廁所。

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國家奧運健兒代表團昨結束3日澳門行程，下午返回內地。代表團所到之處俱有大批市民到場，以「水花消失術」聞名的兩金得主「新跳水皇后」全紅嬋前日在酒店大堂現身時，被在場守候數十名粉絲發現猛追，嚇得年僅17歲的全紅嬋避走廁所內，有工作人員更透露「她被嚇得在裡面哭」。

代表團下榻澳門銀河酒店，根據網上流傳影片可看到，前晚9時，全紅嬋穿著黑T恤、藍色短褲，戴上淺色cap帽在酒店大堂現身，被在場守候的大批粉絲發現。全紅嬋即轉身離開，但被不分男女老少舉起手機拍攝的粉絲猛追，她唯避入附近廁所，大批粉絲未有放棄尾隨，人群中更疑有男子衝入女廁內。

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酒店保安及工作人員發現情況，即時介入維持秩序，呼籲粉絲後退，並指「你們把她嚇倒了，現在她在(廁所)裡面哭」，著粉絲們退後。之後保安組成人鏈，成功護送全紅嬋離開廁所返回酒店房間。網民批評粉絲瘋狂行為，並指「還給運動員私人空間」。

國家運動員

國家運動員昨在澳門與市民大玩遊戲。(澳門政府圖片)

另外，代表團昨下午結束3天訪澳行程，經澳門國際機場及港珠澳大橋口岸返回內地。團隊昨早探訪及參觀當地社會服務機構的設施，與市民互動接觸大玩遊戲。

巴黎奧運女子100米蝶泳銅牌得主張雨霏表示，「(今次行程)收獲了很多香港和澳門市民的喜歡，沒有想到這次來訪港、訪澳，有這樣高的關注度，大家對我們的熱情，讓我感覺像回到家一樣。」

國家隊乒乓球代表樊振東則稱，代表團各個項目都結下非常深厚的友誼，「對於自己來說，是非常寶貴、非常珍貴的一次旅程。」

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