遺忘存款20年　七旬翁查利息決定繼續儲　網友直言：好蝕

內地一名七旬老翁年輕時，在一間銀行做了30萬元人民幣(下同)的定期存款，但他竟然遺忘20年，近日老翁突然接到銀行來電，被告知有7筆定期存款尚未領取，一問之下，原來經過了20年，累計的利息竟有高達28.5萬元，他決定再將款項連本帶利繼續存款。不過，網民卻嘆謂：「好蝕啊！」

綜合報道，四川達州一名約70歲的老翁被銀行告知，自己有7筆銀行定期存款，合共30萬元，利息達28.5萬元。老翁起初不相信，還提醒銀行行員「別搞錯了，我不可能有那多錢存在銀行裡20年，可能是和我同名同姓的人！」經手的銀行職員表示，自己在整理銀行資訊時意外發現這些存款，仔細核對多次，除了身份證資訊有些微差別，其他資訊都與老翁完全相符。