遺忘存款20年　七旬翁查利息決定繼續儲　網友直言：好蝕

內地一名七旬老翁年輕時，在一間銀行做了30萬元人民幣(下同)的定期存款，但他竟然遺忘20年，近日老翁突然接到銀行來電，被告知有7筆定期存款尚未領取，一問之下，原來經過了20年，累計的利息竟有高達28.5萬元，他決定再將款項連本帶利繼續存款。不過，網民卻嘆謂：「好蝕啊！」
綜合報道，四川達州一名約70歲的老翁被銀行告知，自己有7筆銀行定期存款，合共30萬元，利息達28.5萬元。老翁起初不相信，還提醒銀行行員「別搞錯了，我不可能有那多錢存在銀行裡20年，可能是和我同名同姓的人！」經手的銀行職員表示，自己在整理銀行資訊時意外發現這些存款，仔細核對多次，除了身份證資訊有些微差別，其他資訊都與老翁完全相符。
網民：20年物價漲了起碼5倍
據了解，原來老爺爺年輕時做生意賺過錢，在多間銀行存過款，但20年來多次搬屋，這7筆定期存款的存單，可能已經遺失，而老翁已退休多年、積蓄豐厚，加上近年大多使用電子支付，已鮮有到銀行辦理業務，才令這筆錢放置長達20年。這筆錢是老翁意料之外， 28.5萬元利息更令老翁驚喜，他經過考慮，決定連本帶利繼續在這銀行錢款。
事件曝光後引起網民熱烈討論，不過，很多網民紛紛留言指老翁這些存款都「蝕了」，有人說：「那時候的30萬是現在的30萬能比的嗎？」、「這不是血虧嗎？物價漲了起碼5倍」、「那時候30萬甚麼概念，還說利息多了？」