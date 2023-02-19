遼寧中學午餐菜餚稀到似湯 家長怒轟無營養兼令子女身體不適

中小學生仍在成長、發育，膳食應該豐富且營養均衡，但遼寧鐵嶺一間高中提供予學生的午餐，經常都是「湯菜」，勾芡勾到像湯水一樣稀，菜和肉少得可憐。不少學生家長致電政府熱線投訴這些膳食營養差，甚至導致子女身體不適。鐵嶺政務熱線工作人員表示，正在處理。

一餐10元3菜1飯 菜餚呈湯狀 政府熱線：正跟進

多名IP位址顯示來自遼寧的網民，昨在社交平台上載短片，指鐵嶺開原市第二高級中學飯堂，一餐10元(人民幣，下同)的午餐完全是「清湯寡水」，只有1份飯和3份湯菜，「這樣孩子吃了怎麼會有營養？」

有內地傳媒今日分別聯絡鐵嶺和開原政務熱線。開源政務熱線工作人員表示，近期許多家長反映上述問題，已轉交教育局處理。鐵嶺政務熱線工作人員則稱，家長反映學生的早餐和午餐經常出現「三湯」，「就是這個菜比較稀，有一些孩子食用之後身體不適，營養也不太均衡」，正在跟進事件。