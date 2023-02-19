遼寧中學午餐菜餚稀到似湯 家長怒轟無營養兼令子女身體不適

中小學生仍在成長、發育，膳食應該豐富且營養均衡，但遼寧鐵嶺一間高中提供予學生的午餐，經常都是「湯菜」，勾芡勾到像湯水一樣稀，菜和肉少得可憐。不少學生家長致電政府熱線投訴這些膳食營養差，甚至導致子女身體不適。鐵嶺政務熱線工作人員表示，正在處理。
一餐10元3菜1飯 菜餚呈湯狀 政府熱線：正跟進
多名IP位址顯示來自遼寧的網民，昨在社交平台上載短片，指鐵嶺開原市第二高級中學飯堂，一餐10元(人民幣，下同)的午餐完全是「清湯寡水」，只有1份飯和3份湯菜，「這樣孩子吃了怎麼會有營養？」
有內地傳媒今日分別聯絡鐵嶺和開原政務熱線。開源政務熱線工作人員表示，近期許多家長反映上述問題，已轉交教育局處理。鐵嶺政務熱線工作人員則稱，家長反映學生的早餐和午餐經常出現「三湯」，「就是這個菜比較稀，有一些孩子食用之後身體不適，營養也不太均衡」，正在跟進事件。
學生指控校方強制交飯錢 促當局嚴查
不少同校學生在微博留言稱，「這是昨天的飯菜，我一口沒吃，這就是開原二高中佳樂餐飲公司」、「是佳樂配餐公司，學校哪有食堂啊」、「我是上屆的，也是這個配餐公司，學校還強制消費，不可以不花每天二十塊錢，飯我經常一口不吃，疫情三年被搶了幾萬塊錢，希望有關部門嚴查」、「佳樂一直都不是人吃的東西，我交錢從來沒吃過」。
學生爆料：校方禁外賣拒家長送飯
一些同校學生更爆料指，「沒錯就是佳樂配餐，趕上疫情吃了兩年半清湯寡水，家長送飯學校不樂意，點外賣就記過」、「肉菜肉的含量少，菜做的難吃，口味單一，去晚了還打不上，質量可能還不好，天天吃了肚子都不得勁，我還自己身上找原因呢」、「我就是二高的，佳樂不止一次幹這事兒了。17號的時候，我中午吃佳樂做的溜肉段時吃出鋼絲球的鋼絲，然後晚上的時候我有個同學吃豆皮兒的時候吃出塑膠袋。就這鬼樣，我們地理老師(沒錯一年四班班主任說的就是你)還說佳樂乾淨。他媽的昨天那道菜根本沒吃，啃的士力架」。
其他網民亦紛紛批評，「這可是給學業繁重的高中生吃的，十塊錢就這規格，太黑了吧」、「那是菜嗎？還有些稀？你自己吃嗎？難道連菜和湯的概念都模糊了，心黑透了」。還有家長留言，「我們孩子就是受害者。此前菜也及差，奇葩的菜都沒法吃」。