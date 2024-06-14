遼寧兩男撐傘行廣場遇雷劈　大難不死獲賀「成功渡劫」（有片）

放電原理是「首選尖端」放電

14日，遼寧省錦州市太和區應急管理局通報稱，13日19時15分，孫某某（男，30歲）到錦州北站廣場接人，後被雷電擊中。事件發生後，孫某某被緊急送醫，目前住院接受治療，無生命危險。另一名同行者李某被孫某某撞倒，僅表皮擦傷。

這一新聞登上熱搜後，許多網友紛紛表示不可思議：「周圍有建築物，建築物上有避雷針，這樣都能中？」「可怕非凡，機率猶如中頭獎。」也有網友在留言區解釋雷電的放電原理是「首選尖端」放電，由於許多傘尖都含有金屬物，並且是呈尖端狀的，所以當周圍都空曠而只有撐傘者的傘尖處於最高點的時候，是最容易被雷擊的。還有網友開玩笑道：「成功渡劫，有福了！」

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