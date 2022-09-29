遼寧前副省長王大偉被雙開 中紀委轟「為掩蓋裸官問題假結婚」

中紀委國家監委周四通報，遼寧省前副省長、兼前公安廳長王大偉涉嫌受賄犯罪，對其作出「雙開」(開除黨籍及公職)處分，移送檢察機關審查起訴。相關通報當中有一項問題極為罕見，是「為掩蓋『裸官』問題，搞假結婚欺騙組織」。

網民熱議：用假結婚掩蓋老婆孩子已轉移國外

微博網民對此熱議，其中有人直言，「搞假結婚欺騙組織，這在以往落馬官員裡面，還屬於頭一個」，又指「裸官就是妻子兒女均轉移海外，自己一個人在國內。這位王廳長和原配偶假離婚，再找別人搞假結婚，這樣掩耳盜鈴以為組織查不出來他老婆孩子都轉移了，實際上他還和原老婆孩子保持關係」。

有網民就好奇，「為甚麼要轉移海外啊，有甚麼說法嗎？」、「不懂啊，他這麼有信心嗎？不怕前妻攜款跑了，他人財兩空嗎？」有網民就認為，「這樣的人，一旦有問題，那背後是多少的冤假錯案啊」。

58歲的王大偉早年曾在國家經貿委辦公廳任秘書、在中國發展研究基金會任副秘書長，2003年出任黑龍江哈爾濱副市長，2007年成為市委政法委書記，2009年出任黑龍江省公安廳副廳長，至2013年轉任遼寧省公安廳長，2017年兼任副省長，至今年3月因嚴重違紀違法受查。

中紀委轟王大偉「徇私枉法踐踏紀法底線，貪婪無度」

中紀委國家監委通報，經查，王大偉毫無理想信念，背棄初心使命，對黨不忠誠、不老實，為掩蓋「裸官」問題，搞假結婚欺騙組織；無視中央八項規定精神，違規收受他人大額錢款、借用管理和服務對象車輛；大肆賣官鬻爵，在幹部選拔任用工作中為他人謀利，嚴重破壞任職地區和系統的選人用人制度和政治生態；生活腐化，道德敗壞；既想當大官又想發大財，徇私枉法踐踏紀法底線，貪婪無度，利用職務便利為他人在企業經營等方面謀利，並非法收受巨額財物。

中紀委國家監委強調，王大偉嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。

