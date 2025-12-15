遼寧婦放生白米奇景　佛教協會震驚：折損福報(有片)

內地過去曾有人疑似放生礦泉水等荒謬行為令人側目，如今再添一例，遼寧省丹東市一處江邊，近日竟然有人帶同50包白米倒入江中「放生」。中國佛教協會對此表示震驚，直言浪費糧食，「是折損福報的行為」。
綜合《新京報》、《觀察者網》等內地媒體報道，上周一(8日)丹東市有民眾帶著多袋白米到江邊，在現場跪拜後，把白米倒入江裡。當地警方表示，這可能是「還願」性質的放生活動，雖不構成違法，但不鼓勵這種浪費食物的行為。事件曝光後大批網民幾乎反應一致地批評相關人士行為不當。
放生動物方法不當 仍然違背放生初衷
中國佛教協會11日則發文表示，佛教所說的放生，是指把可能被宰殺、面臨生命危險的動物解救出來，釋放到適合它們生存的自然環境中，使其生命得以保存和延續。不懂為何有人會放生白米和礦泉水，白米沒有心識、礦泉水沒有生命，對白米和礦泉水來說，根本沒有所謂殺生或放生，「不但不符合佛教的教理教義，也與佛教所倡導的惜福和財物理念相背離；不僅違背中華民族勤儉節約的傳統美德，造成糧食和資源浪費，甚至危害環境，是折損福報的行為。」協會指出，即便是放生動物，但如果方法不當仍然違背放生初衷，甚至是在傷害更多的生命，像是把陸地動物放入水裡，把人工飼養的動物放到野外，不僅使得被放生動物難以適應存活，還會威脅到放生地點的生態安全。而且大規模的放生行為，還導致了抓捕、販賣放生動物的利益鏈，反而導致更多野生動物被捕殺，根本是敗壞社會風氣。