遼寧婦放生白米奇景　佛教協會震驚：折損福報(有片)

內地過去曾有人疑似放生礦泉水等荒謬行為令人側目，如今再添一例，遼寧省丹東市一處江邊，近日竟然有人帶同50包白米倒入江中「放生」。中國佛教協會對此表示震驚，直言浪費糧食，「是折損福報的行為」。

綜合《新京報》、《觀察者網》等內地媒體報道，上周一(8日)丹東市有民眾帶著多袋白米到江邊，在現場跪拜後，把白米倒入江裡。當地警方表示，這可能是「還願」性質的放生活動，雖不構成違法，但不鼓勵這種浪費食物的行為。事件曝光後大批網民幾乎反應一致地批評相關人士行為不當。