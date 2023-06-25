遼寧少女邊叉電邊玩iPhone觸電致截肢兼內臟重創　Apple：充電器非原廠不賠

記者李宗芳／綜合報道

遼寧瀋陽一名17歲女學生，購買了一部蘋果iPhone13，卻不慎在充電時「被電擊」，造成全身多處燒灼傷，不但內臟有損傷，甚至面臨著局部截肢，對此蘋果官方客服表示，調查後發現女孩使用充電器並非原廠，蘋果是無法賠償的。

「打開房門隨即聞到撲鼻燒焦味」

據《遼寧廣電》報道，楊姓女學生在支付寶中的「愛享租」小程式，購買了一部蘋果iPhone13手機，6月4日當天邊玩手機邊充電，突然瞬間感到電流穿過全身，隨即失去意識倒在地，直到母親下班返回家中才緊急送醫，據楊女母親表示「打開房門隨即聞到撲鼻燒焦味，只見女兒全身焦黑沒有任何反應」。

院方表示，由於電擊時間太長，楊女體內多個重要器官都有損傷，經過治療雖能保住雙腿，但腳趾頭已全部碳化必須截肢。目前楊女已接受三次手術，醫療費用超過20萬元人民幣（約21.8萬港元），還有胸部需要植皮，大腿肚血管不流通了，也需要動幾次手術治療，其家中經濟不富裕，已無力承擔。