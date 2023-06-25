遼寧少女邊叉電邊玩iPhone觸電致截肢兼內臟重創　Apple：充電器非原廠不賠

記者李宗芳／綜合報道
遼寧瀋陽一名17歲女學生，購買了一部蘋果iPhone13，卻不慎在充電時「被電擊」，造成全身多處燒灼傷，不但內臟有損傷，甚至面臨著局部截肢，對此蘋果官方客服表示，調查後發現女孩使用充電器並非原廠，蘋果是無法賠償的。
「打開房門隨即聞到撲鼻燒焦味」
據《遼寧廣電》報道，楊姓女學生在支付寶中的「愛享租」小程式，購買了一部蘋果iPhone13手機，6月4日當天邊玩手機邊充電，突然瞬間感到電流穿過全身，隨即失去意識倒在地，直到母親下班返回家中才緊急送醫，據楊女母親表示「打開房門隨即聞到撲鼻燒焦味，只見女兒全身焦黑沒有任何反應」。
院方表示，由於電擊時間太長，楊女體內多個重要器官都有損傷，經過治療雖能保住雙腿，但腳趾頭已全部碳化必須截肢。目前楊女已接受三次手術，醫療費用超過20萬元人民幣（約21.8萬港元），還有胸部需要植皮，大腿肚血管不流通了，也需要動幾次手術治療，其家中經濟不富裕，已無力承擔。
經銷商：只能賠償一個充電頭
對此，經銷商「愛享租」義烏海燁電子工作人員聲稱，蘋果iPhone13本身就沒有原廠充電器，涉事充電器是隨產品贈送，只能給楊女賠償一個充電頭，認為蘋果公司應承擔賠償責任。而Apple官方客服表示，適配器非原廠：「如果是第三方廠商導致的問題，蘋果不會對此類損壞提供硬體服務或是賠償。」
對於女孩充電無辜遭電擊求償無門，經銷商與蘋果官方互踢皮球，引發不少網民不滿，有人大酸「原來蘋果不給充電器，是為了這啊」、也有人痛批經銷商「賠個充電頭，真敢說，這樣的公司心都爛了」、「遇到事就推脫！一起告」、「之後還是買華為吧」。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章