遼寧母揭卡通貼紙有男性性器官圖案　11歲女：以為是大蒜

遼寧省朝陽一名家長發現女兒買到的卡通文具貼紙竟然因印有男性生殖器圖案，氣憤報警並在社交平台爆料。這一新聞引發網上熱議，有網友認為需要加強對兒童文具的監管，也有人認為比起遮遮掩掩不如做好性教育。

據內媒《荔枝新聞》近日報道，網傳影片顯示，這位劉姓家長的11歲女兒所購紙膠帶來自「阿俏盲盒小禮袋」，其中出現男性的生殖器圖案令家長十分震驚，已報警並稱保留訴訟權利。

銷售商：外貿尾單廢品

劉姓家長在小紅書爆料稱自己問女兒是否知道紙膠帶上的圖案是甚麼，孩子表示不認識，以為是大蒜，而紙膠帶品牌方「阿俏」回復稱他們只負責進貨，對此事並不知情。

據報道，該貼紙銷售商「杭州浪哲文化用品有限公司」自稱是文化傳媒公司，不具備生產資格，未參與組織生產，目前正在配合有關部門調查。相關生產商吳小姐回應稱，涉事貼紙為外貿尾單廢品，共有幾十卷，經中間商轉售後流通至市場，並就該事件向家長表示道歉。