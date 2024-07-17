遼寧水族館辦企鵝婚禮筵開8席　網民笑翻：賓客只顧住食(有片)

遼寧一間水族館，舉辦了一場相當特別的「企鵝婚禮」，不但複製人類的喜宴現場，布置絕不馬虎，連企鵝新人都識得跟來賓行禮，眼見席間企鵝賓客大吃大喝，企鵝新人卻有得睇無得食的尷尬模樣，令到場觀禮的遊客和網民直呼，真的好寫實。

綜合《新浪新聞》等內地媒體報道，遼寧的海生館於12日，幫一對企鵝舉辦了一場傳統婚禮，婚禮現場佈置得喜氣洋洋，筵開8桌上面擺滿魚肉和鮮蝦，企鵝飼養員：「一叩首，二叩首，三叩首。」新郎、新娘似懂非懂，在圍板裡好奇的東張西望，看著外面的企鵝賓客大吃大喝，不夠吃還有加餸，自己卻「有得睇、無得食」，一臉懵懂。