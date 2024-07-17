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2024-07-17 15:23:00

遼寧水族館辦企鵝婚禮筵開8席　網民笑翻：賓客只顧住食(有片)

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遼寧水族館辦企鵝婚禮筵開8席，網民笑翻：賓客只顧住食。(微博)

遼寧水族館辦企鵝婚禮筵開8席，網民笑翻：賓客只顧住食。(微博)

遼寧一間水族館，舉辦了一場相當特別的「企鵝婚禮」，不但複製人類的喜宴現場，布置絕不馬虎，連企鵝新人都識得跟來賓行禮，眼見席間企鵝賓客大吃大喝，企鵝新人卻有得睇無得食的尷尬模樣，令到場觀禮的遊客和網民直呼，真的好寫實。

綜合《新浪新聞》等內地媒體報道，遼寧的海生館於12日，幫一對企鵝舉辦了一場傳統婚禮，婚禮現場佈置得喜氣洋洋，筵開8桌上面擺滿魚肉和鮮蝦，企鵝飼養員：「一叩首，二叩首，三叩首。」新郎、新娘似懂非懂，在圍板裡好奇的東張西望，看著外面的企鵝賓客大吃大喝，不夠吃還有加餸，自己卻「有得睇、無得食」，一臉懵懂。

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企鵝飼養員：「一叩首，二叩首，三叩首。」新郎、新娘似懂非懂。(微博) 企鵝賓客大吃大喝，不夠吃還有加餸。(微博) 企鵝賓客大吃大喝，不夠吃還有加餸。(微博) 企鵝新人卻有得睇無得食的尷尬模樣，令到場觀禮的遊客和網民直呼，真的好寫實。(微博) 企鵝新人卻有得睇無得食的尷尬模樣，令到場觀禮的遊客和網民直呼，真的好寫實。(微博)

海生館：這對企鵝是真正夫妻 忠誠一輩子

海生館表示：婚禮很有意義，因為這對企鵝是真正的夫妻，他們平均壽命為2030年，一生只會選擇一個伴侶，並且忠誠一輩子。但動物和人有一樣的行為，真的是太可愛了。館方將密切關注這對新人的家庭生活，因為7月至9月進入繁殖季節，今年12月至明年1月，預計會有企鵝BB出生。

影片在網上曝光後，企鵝賓客看起來根本不在乎是誰結婚的態度，笑翻了一眾人網民，不少人紛紛留言：「來賓都身穿燕尾服也太懂禮貌了吧」、「兩隻企鵝都結婚了，我竟然還是單身」。企鵝飼養員：「我是新婚企鵝的奶爸，我見證他們的相識相戀到步入婚姻的殿堂。」

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