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中國
2023-09-14 12:10:47

遼寧男租客與火辣女屋主大戰3回合 一個原因慘染HPV告上法院索償

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遼寧男租客與火辣女屋主大戰3回合 一個原因慘染HPV（圖／示意圖／取自pexels）

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中國遼寧省一名26歲男租客與年長7歲的于姓女屋主互生情愫，發生三次性關係。沒想到後來他卻發現女房東患有性病，就醫檢查後發現自己也感染了HPV。

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根據《瀟湘晨報》報導，這事件發生在遼寧省瀋陽市，判決書指出，男子因為租屋和于姓女屋主認識。由於女屋主性格活潑，又常常對自己示好，在女方主動要求下，雙方在未採取安全措施的情況下於2022年10月14日、10月15日、10月17日發生了性關係。

後來男租客發現女屋主購買治療性病的藥物，並在其抽屜中發現了另一種藥物。在男租客多次求證下，女屋主承認患有性病，隨後男租客前往中國醫科大學附屬盛京醫院檢查，確診「人類乳突病毒（HPV）陽性」，因此憤而將女屋主告上法院，索賠醫藥費、精神撫慰金等3萬元人民幣（約32,293港元）。

女屋主則辯稱自己從未得過性病，只是之前為了避孕做過婦科檢查，被告知有婦科炎症。在醫生建議之下，女屋主購買治療婦科炎症的藥物。女屋主認為事發後她多次到醫院檢查，HPV各項指標均為陰性，認為男租客確診HPV陽性與自己無關，並表示HPV感染的途徑，也並非僅僅通過性生活一種。

一審法院認為，原、被告均已成年，完全擁有發生性行為的權利和自由，與此同時，也完全能夠預見到因未使用安全套而發生性行為所產生的後果，且原告未能提供證據證明發生性關係過程中存在威脅或脅迫，另原告正值壯年，從體力上與其年齡相仿的女性相比優勢明顯，如遇威脅或脅迫的情形，原告可立即中止行為，但他卻多次和于女發生性關係，可見兩人性行為是彼此自願，遂不存在侵權的情形，故對原告基於侵權而主張的賠償的訴訟請求，無事實和法律依據，一審法院不予支持。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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