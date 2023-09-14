遼寧男租客與火辣女屋主大戰3回合 一個原因慘染HPV告上法院索償

遼寧男租客與火辣女屋主大戰3回合 一個原因慘染HPV（圖／示意圖／取自pexels）

中國遼寧省一名26歲男租客與年長7歲的于姓女屋主互生情愫，發生三次性關係。沒想到後來他卻發現女房東患有性病，就醫檢查後發現自己也感染了HPV。