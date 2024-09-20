遼寧艦試飛新型戰機　外界猜測為殲-15B配置彈射起飛

近日，內地官媒披露新型戰機已在「遼寧艦」航母測試放飛，有軍事研究者指出此次放飛的戰機並非「殲-35」，而是「殲-15B」艦載戰機。

據「央視軍事」13日報道，海軍「遼寧艦」即將退役的軍官張乃剛在「遼寧艦」放飛了新型戰機，此前他曾操作「殲-15」在航母上第一次起飛。

也可能是隱形戰鬥機「殲-35」

央視影片中出現的新型戰機型號引發各國軍事研究者的猜測。有多名內地軍事博主認為，可能是隱形艦載戰鬥機「殲-35」，但也有人認為央視報道提到此次「遼寧艦」放飛新型戰機的天氣和「殲-15」首飛差不多，可能是在暗示它是「殲-15」的後續型號。