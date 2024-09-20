遼寧艦試飛新型戰機　外界猜測為殲-15B配置彈射起飛

近日，內地官媒披露新型戰機已在「遼寧艦」航母測試放飛，有軍事研究者指出此次放飛的戰機並非「殲-35」，而是「殲-15B」艦載戰機。
據「央視軍事」13日報道，海軍「遼寧艦」即將退役的軍官張乃剛在「遼寧艦」放飛了新型戰機，此前他曾操作「殲-15」在航母上第一次起飛。
也可能是隱形戰鬥機「殲-35」
央視影片中出現的新型戰機型號引發各國軍事研究者的猜測。有多名內地軍事博主認為，可能是隱形艦載戰鬥機「殲-35」，但也有人認為央視報道提到此次「遼寧艦」放飛新型戰機的天氣和「殲-15」首飛差不多，可能是在暗示它是「殲-15」的後續型號。
此外，也有內地軍事博主和國外軍事研究者（@Rupprecht_A）指出，根據央視影片畫面顯示戰機的雙開起落架艙門+L型掛架等特點，可以推斷這款新型戰機為「殲-15B」。西班牙軍事新聞網（zona-militar.com）18日報道亦指出，有跡象顯示，此次試飛的艦載戰鬥機為「殲-15B」。
提高起降效率和作戰可持續性
據中時新聞網20日報道，「殲-15B」是「殲-15」艦載戰機的升級版，目前在「遼寧艦」和「山東艦」航母上運作。「殲-15B」的主要升級在於從「滑躍式短程起飛/攔阻索回收」（STOBAR）改為「彈射起飛/攔阻索回收」（CATOBAR）配置，不僅可以讓「殲-15B」得以提高酬載量，並攜帶更重的武器外，還能利用類似美國超級航母「福特號」（USS Gerald R. Ford，CVN-78）的先進彈射起飛技術。
據悉，「殲-15B」戰鬥機作為解放軍未來十年重要裝備之一，將進一步提升海軍航母作戰能力。彈射起飛模式的使用，也將提高「殲-15B」起降效率和作戰可持續性。
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El nuevo caza embarcado J-15B de la Armada de China habría comenzado pruebas de despegue y aterrizaje desde el portaaviones Liaoning https://t.co/hfeyVoZXnL— Zona Militar (@Zonamilitar1) September 18, 2024
Another hint that a J-15B was indeed making carrier trials on the Liaoning as shown in the recent documentary!— @Rupprecht_A (@RupprechtDeino) September 16, 2024
Look at the divided two-part front landing gear door, so it is not a J-15T. pic.twitter.com/CwlQRlGewh