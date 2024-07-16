遼寧4A景區徵「野人」　薪酬待遇曝光後電話被打爆(有片)

內地一名網民早前在社交平台分享去景區扮演「野人」的影片，稱在遼寧省本溪關山湖景區當野人，每日薪酬200元人民幣(下同)，中午還可以搶遊客的飯盒，工作內容就是扮野人嚇遊客搞氣氛。薪酬及待遇曝光後，景區指應聘電話被打爆，更透露逾100個人應徵4個演員崗位，不過，已經滿額。

綜合《封面新聞》等內地媒體報道，影片顯示，6名裝扮成野人的演員用手反覆拍打嘴唇，不斷發出「嗚嗚嗚」的聲音，並與遊客進行各種互動。報道指，招聘「野人」的景區為本溪關山湖風景區，位於遼寧省本溪滿族自治縣，屬國家AAAA級旅遊景區。職員透露，景區原本就有10位全職演員，關於野人的招聘通告，實際上今年4月就已經發布，短短一個星期就有破百人報名，最後錄用4人，年齡介乎19歲至28歲，每名演員都經過嚴格訓練，至於網傳「野人演員可以搶遊客午飯」則是不實消息。