遼寧4A景區徵「野人」　薪酬待遇曝光後電話被打爆(有片)

內地一名網民早前在社交平台分享去景區扮演「野人」的影片，稱在遼寧省本溪關山湖景區當野人，每日薪酬200元人民幣(下同)，中午還可以搶遊客的飯盒，工作內容就是扮野人嚇遊客搞氣氛。薪酬及待遇曝光後，景區指應聘電話被打爆，更透露逾100個人應徵4個演員崗位，不過，已經滿額。
綜合《封面新聞》等內地媒體報道，影片顯示，6名裝扮成野人的演員用手反覆拍打嘴唇，不斷發出「嗚嗚嗚」的聲音，並與遊客進行各種互動。報道指，招聘「野人」的景區為本溪關山湖風景區，位於遼寧省本溪滿族自治縣，屬國家AAAA級旅遊景區。職員透露，景區原本就有10位全職演員，關於野人的招聘通告，實際上今年4月就已經發布，短短一個星期就有破百人報名，最後錄用4人，年齡介乎19歲至28歲，每名演員都經過嚴格訓練，至於網傳「野人演員可以搶遊客午飯」則是不實消息。
職員：其實那些演員很辛苦
不過，職員亦透露：「其實那些演員很辛苦。」他說，選擇這份工作的演員大多是生活所迫，這個崗位每天高強度的工作節奏，起初也勸退了不少應徵者。目前景區每日大概有3到4場表演，每逢周五到周日還有夜場，「野人」需要在表演中扮演好角色，需要有一定表演基礎。此外，演員工作時間由上午10時到下午3時，包午飯。關於網上流傳的景區「野人」月薪5,000元的傳聞亦確認無誤。消息引發網民討論，甚至一度登上微博熱搜，不少人紛紛在評論區詢問起報名方式。不過，景區回應，目前野人演員崗位已經招聘滿額。