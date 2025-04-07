邊牧將墓園供品當自助餐　體重破50公斤(有片)

大批民眾趁著清明節掃墓祭祖，內地蘇州一名男子，日前到公墓祭拜時，發現墓園裡面有一隻邊境牧羊犬，將墓園當作餐廳，裡逛邊找供品當自助餐來吃，體重重達50公斤。對此，墓園工作人員回應，表示這隻狗是公墓管理處的一個員工所飼養，之後會聯絡對方，請他不要再將狗放出來。

綜合《瀟湘晨報》等內地媒體報道，蘇州男子任先生表示，日前到鳳凰公墓拜祭時，發現墓園裡面有一隻邊境牧羊犬，在墓園裡邊走邊找供品來吃，胖到體重破50公斤。男子事後將影片發布至網上表示「邊牧特別搞笑，吃完東西就在那邊歇著，歇完了繼續吃。」公墓管理處的工作人員透露，該隻邊牧是管理處的一個員工飼養的，該名員工是負責墓碑雕刻和字體描邊的工作。通常墓前的供品他們都會清理掉，原先預計在清明節過後3天清理，後續會請該名員工，不要再將狗狗放出來。