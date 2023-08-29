郭台銘宣布參加台灣大選 分薄在野票源有利民進黨

在台灣，鴻海集團73歲創辦人郭台銘周一宣布，以獨立身份參與明年大選(圖)，聲言若當選可為台海帶來50年和平、台灣不會成為下一個烏克蘭。郭台銘批評民進黨執政以來，台灣局勢已走到懸崖邊，民進黨必須「下架」。目前已宣布參選的共4人，除郭台銘外，尚有執政民進黨賴清德、國民黨侯友宜，以及民眾黨柯文哲，郭台銘支持度敬陪末席。輿論認為郭參選將分薄在野票源，對賴清德有利。

郭台銘宣布參選時指下屆總統「需要具有對產業發展的洞察力，世界經濟局勢的理解力，帶領人民走出困局的執行力……放眼望去台灣政壇，捨我其誰」。他批評民進黨對內政策錯誤令民不聊生，對外把台灣帶向戰爭危險，「面對台海與中美關係的兵凶戰危，台灣絕對不能成為烏克蘭，我也絕對不會讓台灣成為下一個烏克蘭」，「我們一定要下架貪腐無能的民進黨」。郭台銘曾批評民進黨拒絕接受「一中框架」，認為台灣需在「一中框架」基礎與北京談判，才可緩解緊張局勢。

誓言整合在野票源 否則「便宜賴清德」

郭台銘誓言會整合藍白兩黨(國民黨及民眾黨)，「在野不整合，便宜賴清德。我郭台銘本來沒必要選，但郭台銘代表的中間聲音卻不能缺席，我期許自己成為團結的最大公約數 」。

民望不足雙位數 4參選人中包尾

台媒報道，《菱傳媒》委託皮爾森數據進行的網上民調顯示，賴清德支持度逾40%、柯文哲約23%、侯友宜約22%，郭台銘則僅得約9%。郭台銘需取得近29萬人聯署提名，才達參選門檻。

2019年，時為台灣首富的郭台銘，在國民黨初選敗予給韓國瑜後，宣布退黨。今年4月，他再爭取國民黨大選候選人提名但未能成功。他曾承諾支持侯友宜參選，如今卻以獨立身份加入戰團，國民黨對此表示極度遺憾，呼籲黨人勿為郭台銘站台或助選，否則將以違反黨規處理。