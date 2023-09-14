郭台銘宣布女藝人賴佩霞為副手　為《人選之人》總統

賴佩霞致辭時說，她的專長是溝通、協調，參選希望跟全台民眾溝通，落實郭台銘「整合在野」的心願。(郭台銘fb圖)

在台灣，宣布參加2024總統選舉的鴻海集團創辦人郭台銘在記者會上宣布，其副手人選由60歲女藝人、曾出演今年Netflix台劇《人選之人–造浪者》的賴佩霞擔任。賴佩霞在《人選之人》中飾演總統候選人「林月真」一角，並且在劇中成功當選總統。外界及輿論關注她竟然在現實中亦投入選戰，消息震驚台灣。

郭台銘：冀借重女性視角凝聚台灣社會

郭台銘表示，賴佩霞曾運用溝通技巧協助過許多家庭、企業團隊消除彼此的衝突，也是暨南大學法學博士，過去幾年在美國哈佛大學甘迺迪學院研究，對政治領域毫不陌生，重申他的競選搭擋一定「能力比我強、愛心比我強、對全民共識的凝聚力比我強」，認為賴佩霞是萬中選一的最佳人選。他又說，將借重賴佩霞的女性視角、專業能力及溝通技巧，凝聚台灣社會集體共識，帶領台灣走向團結與茁壯。

賴佩霞：望落實郭台銘「整合在野」心願

賴佩霞致辭時表示，儘管外界認為她民調這麼低，但她自己認為只要是對的，就會全力以赴，絕不放手。她引述一位瑞士銀行的高階主管表示，台灣其實很有錢，只是因為兩岸局勢不穩，導致錢都放在外地，令那些不懂金融操作的年輕人難以明白去向。

她認為郭台銘是不輕易放棄的人，希望對方可以當選，並且吸引台商回來投資，而她的專長是溝通、協調，參選希望跟全台民眾溝通，落實郭台銘「整合在野」的心願，又說「你我都深愛這塊土地，也要愛這塊土地上的每一個人。」

現年60歲的賴佩霞為台美混血，報稱無政治背景，18歲出道當歌手，之後曾為演員、主持及作家。她於廣州暨南大學取得法學博士及國際關係碩士學位，近年攻讀哈佛大學甘迺迪政府學院研究政府及政治人物相關課程。她與前夫育有2女，其後再婚，繼子與台灣藝人、《犀利人妻》女主角隋棠結婚。