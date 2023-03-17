郭文貴被控詐騙78億 潛逃美國生活奢華 紐約豪宅離奇起火

被中國通緝、流亡美國的中國富商郭文貴周三在紐約曼克頓豪宅被捕，遭起訴投資詐騙逾10億美元(約78億港元)和洗黑錢等罪名，他否認控罪，法庭不准保釋。郭文貴被捕後6小時，其位於住宅式酒店18樓、有15個房間的豪宅離奇失火，在場搜查電子設備和文件的聯邦調查局(FBI)探員須撤離。片段可見現場冒出濃煙，火勢約在兩小時後受控。有執法人員透露郭寓所嚴重燒毀，FBI正調查火警是否與他被捕有關，包括有否意圖銷毀證據。

騙網上追隨者投資 2.88億買遊艇 郭文貴在內地2014年打貪期間離開中國，遭指控涉嫌強姦、綁架、賄賂和洗黑錢等罪名。郭文貴聲稱遭政治迫害，自2015年起居於美國，不時抨擊中國政府。曼克頓檢控官以郭文貴在香港的名稱「郭浩雲」提訴，指54歲的他在2018年至2023年，騙取美國及全球數千網上追隨者投資其媒體公司GTV Media Group和「喜馬拉雅農場聯盟」(Himalaya Farm Alliance)等項目，稱可獲巨額回報，包括涉嫌在2020年4月至6月，將GTV的4.52億美元(約35億港元)股票售予逾5,500名投資者。除了曼克頓3,200萬美元(約2.49億港元)豪宅，郭文貴還挪用投資者的款項用來買價值3,700萬美元(約2.88億港元)的遊艇、350萬美元(約2,730萬港元)法拉利跑車和兩張各3.6萬美元(約28萬港元)床褥等奢侈品，還有新澤西州的5萬呎別墅，FBI也有到該別墅搜查。

