郭文貴被控詐騙78億 潛逃美國生活奢華 紐約豪宅離奇起火

被中國通緝、流亡美國的中國富商郭文貴周三在紐約曼克頓豪宅被捕，遭起訴投資詐騙逾10億美元(約78億港元)和洗黑錢等罪名，他否認控罪，法庭不准保釋。郭文貴被捕後6小時，其位於住宅式酒店18樓、有15個房間的豪宅離奇失火，在場搜查電子設備和文件的聯邦調查局(FBI)探員須撤離。片段可見現場冒出濃煙，火勢約在兩小時後受控。有執法人員透露郭寓所嚴重燒毀，FBI正調查火警是否與他被捕有關，包括有否意圖銷毀證據。
騙網上追隨者投資 2.88億買遊艇
郭文貴在內地2014年打貪期間離開中國，遭指控涉嫌強姦、綁架、賄賂和洗黑錢等罪名。郭文貴聲稱遭政治迫害，自2015年起居於美國，不時抨擊中國政府。曼克頓檢控官以郭文貴在香港的名稱「郭浩雲」提訴，指54歲的他在2018年至2023年，騙取美國及全球數千網上追隨者投資其媒體公司GTV Media Group和「喜馬拉雅農場聯盟」(Himalaya Farm Alliance)等項目，稱可獲巨額回報，包括涉嫌在2020年4月至6月，將GTV的4.52億美元(約35億港元)股票售予逾5,500名投資者。除了曼克頓3,200萬美元(約2.49億港元)豪宅，郭文貴還挪用投資者的款項用來買價值3,700萬美元(約2.88億港元)的遊艇、350萬美元(約2,730萬港元)法拉利跑車和兩張各3.6萬美元(約28萬港元)床褥等奢侈品，還有新澤西州的5萬呎別墅，FBI也有到該別墅搜查。
最高可判監20年
檢方並起訴郭文貴的金融顧問、同時擁有香港和英國居民身份的余建明，指目前在逃的余是騙局的「金融建築師及主要洗黑錢者」。郭文貴與余若罪成，最高可監禁20年。檢控方亦在21個不同銀行戶口充公了約6.34億美元(約49億港元)款項及林寶堅尼跑車等名車。兩人同時被美國證監會入稟起訴，指他們透過社交網詐騙投資者。郭文貴與曾是美國前總統特朗普顧問、右翼分子班農關係友好，班農2020年8月在郭文貴的遊艇上被捕，涉嫌藉美國與墨西哥邊境建圍牆籌款活動騙財。