鄭州富士康缺10萬工人 內媒：政府要求「每村出一個」

河南鄭州疫情持續升溫。河南昨日新增1,243宗本土感染，鄭州佔1,229宗。鄭州富士康爆疫加上大量工人離開，據報造成約10萬用人需求，影響iPhone 14 Pro系列出貨量。鄭州富士康日前已宣布以時薪30元人民幣(下同)招聘工人，並以一筆過500元補貼吸引工人回巢。內地「財聯社」今日更指出，河南部分鄉鎮收到協助富士康招聘工人的任務，並向轄下村鎮分配人數指標，有匿名受訪者透露，「目前每村要求1個」。

內地《科創板日報》周二曾引述勞務中介指出，鄭州富士康招聘已經展開，或將有大批人返廠進廠，預計本月中下旬，「富士康約十萬人用工需求有望逐步得以滿足」。

幫鄭州富士康請人指標層層下派

報道還引述河南開封市通許縣人力資源和社會保障局副局長于永軍表示，該局按照開封政府指示要求，制定協助富士康用工保障工作方案，聯動多個部門積極對接省直部門及航空港區的相關部門，全力以赴滿足富士康用工需求，推動盡快復產達能，但「願意返崗、新進廠的員工暫時還沒有。今天開會把任務傳達給鄉鎮，以便更好地開展工作」。

村支書打電話遊說已返鄉富士康工人

報道又引述鄭州一名街道工作人員指出，「區人社局昨天把具體穩崗位保就業任務分解到街道，要求在11月9日(周三)之前人員組織到位，並在今晚(周二)前把人員名單上報」，透過鼓勵工人回巢及招募新工人等方式，「確保返廠率不低於50%」。還有已離職回鄉的富士康前員工表示，收到村支書打來電話遊說，稱「目前就業壓力很大，富士康的工資待遇和生活保障很不錯，也拿出了優惠政策，希望我能考慮返廠」。

鄭州富士康本月返工每日補貼400人民幣

鄭州富士康在本月1至30日推出「出勤激勵政策」，只要上班，每日有400元補貼，還有分別多達3,000元、4,000元、5,000元的「勤工獎」，但分別要連續上班滿15天、20天及25天才可獲得。

鄭州富士康：疫情防控已取得階段性成效

鄭州富士康所在的鄭州航空港區，昨中午已解除全區靜態管理，改為劃設高、中疫情風險區及「防外溢臨時管控區」。鄭州富士康因屬「重點保障企業」，一直維持閉環生產。其微信公眾號「富士康鄭州科技園」今日發文，指「經過近期不懈努力，當前富士康鄭州科技園疫情防控已取得階段性成效，生產生活秩序逐漸恢復正常」，並正全方位加強和改善防疫措施、環境安全、住宿條件、員工關愛等，「以嶄新面貌迎接新員工的到來……我們誠摯地邀請大家加入富士康」。