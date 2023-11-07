熱門搜尋:
彩虹邨重建 雙11 G-DRAGON 張致恒 白日之下 流感 叱咤2023 區議會選舉2023 SOGO Thankful Week 2023 姜濤 MIRROR 冰上火花 以巴衝突 施政報告2023 交通津貼 大閘蟹2023 政府工 新股IPO NOVO LAND 網上熱話 APEC 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率
Ad Block Ad Block
返回
中國
2023-11-07 11:46:57

鄭州高速公路驚見「鴕鳥狂奔」 竟因尋妻心切？(多圖有片)

分享：
鄭州高速公路驚見「鴕鳥狂奔」 竟因尋妻心切？

鄭州高速公路驚見「鴕鳥狂奔」 竟因尋妻心切？

不只人類要趕上班，連「鴕鳥」都要加入隊伍！內地河南鄭州多名市民在周一早上(6)目擊一隻大鴕鳥在街頭狂奔，甚至跑上了高速公路與車「鬥快」，場面驚險橫生，多名交通警騎電單車跟隨，不敢貿然靠近，最終鴕鳥被民眾捕獲，交回主人，主人稱此前買了一公一母兩隻鴕鳥，母鴕鳥上月首先出逃，及後被尋回在別處治療，相信是公鴕鳥「尋妻心切」。

隧道與交警相撞

有民眾在鄭州東三環高架道路上，拍下鴕鳥狂奔身影，還寫下「真厲害，鴕鳥在跑馬拉松！」，影片看到，有交通警一直在後面跟隨，顧慮到安全因素也不敢貿然上前，惟有交警曾在隧道與鴕鳥相撞，幸雙方均無大礙。路上及隧道中的車輛看到鴕鳥後，也讓了一條路給牠。從影片上可見，鴕鳥跑得比部分車都要快。

鄭州高速公路驚見「鴕鳥狂奔」 鄭州高速公路驚見「鴕鳥狂奔」 鄭州高速公路驚見「鴕鳥狂奔」 鄭州高速公路驚見「鴕鳥狂奔」 鄭州高速公路驚見「鴕鳥狂奔」，交通警於隧道與其輕微相撞。 鄭州高速公路驚見「鴕鳥狂奔」 鄭州高速公路驚見「鴕鳥狂奔」 最終鴕鳥被民眾捕獲，交回主人 最終鴕鳥被民眾捕獲，交回主人 鴕鳥主人王先生及後受訪講述鴕鳥出逃原因，他此前買了一公一母兩隻鴕鳥

跑了數十公里  送回主人身邊

鄭州交警回應當天早上接到報案，指有一隻鴕鳥在街上狂奔，具體是從哪裡跑出來的還不清楚，跑了幾十公里後，才被控制帶走送回主人身邊。

鴕鳥主人王先生及後受訪講述鴕鳥出逃原因，他此前買了一公一母兩隻鴕鳥，母鴕鳥1026日首先出逃，及後被尋回在別處治療，相信是公鴕鳥「尋妻心切」，故自己亦出走找「老婆」，「鴕鳥圈是木頭做的，木頭時間長糟了，牠就跑出來了」，他對事件造成的不便向大眾致歉。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受