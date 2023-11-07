鄭州高速公路驚見「鴕鳥狂奔」 竟因尋妻心切？(多圖有片)

不只人類要趕上班，連「鴕鳥」都要加入隊伍！內地河南鄭州多名市民在周一早上(6日)目擊一隻大鴕鳥在街頭狂奔，甚至跑上了高速公路與車「鬥快」，場面驚險橫生，多名交通警騎電單車跟隨，不敢貿然靠近，最終鴕鳥被民眾捕獲，交回主人，主人稱此前買了一公一母兩隻鴕鳥，母鴕鳥上月首先出逃，及後被尋回在別處治療，相信是公鴕鳥「尋妻心切」。
隧道與交警相撞
有民眾在鄭州東三環高架道路上，拍下鴕鳥狂奔身影，還寫下「真厲害，鴕鳥在跑馬拉松！」，影片看到，有交通警一直在後面跟隨，顧慮到安全因素也不敢貿然上前，惟有交警曾在隧道與鴕鳥相撞，幸雙方均無大礙。路上及隧道中的車輛看到鴕鳥後，也讓了一條路給牠。從影片上可見，鴕鳥跑得比部分車都要快。
公路上惊现鸵鸟，交警骑摩托车一路跟随！ pic.twitter.com/tdzQeUUxLF— Qi Qi（互fo）🇨🇳 (@wangqiligeer1) November 6, 2023
11月6日，郑州鸵鸟出逃 pic.twitter.com/a55Hj4k82l— Lee1ng (@lilaoshizuikeai) November 6, 2023
大早上的遇奇景，隧道里边交警骑摩托追鸵鸟。😂 pic.twitter.com/i80nx9aDzN— myh (@myh4103) November 6, 2023
鸵鸟全责 pic.twitter.com/sPjo3mGGBd— 瞎玩菌 (@Blind___Gamer) November 6, 2023
跑了數十公里 送回主人身邊
鄭州交警回應當天早上接到報案，指有一隻鴕鳥在街上狂奔，具體是從哪裡跑出來的還不清楚，跑了幾十公里後，才被控制帶走送回主人身邊。
鴕鳥主人王先生及後受訪講述鴕鳥出逃原因，他此前買了一公一母兩隻鴕鳥，母鴕鳥10月26日首先出逃，及後被尋回在別處治療，相信是公鴕鳥「尋妻心切」，故自己亦出走找「老婆」，「鴕鳥圈是木頭做的，木頭時間長糟了，牠就跑出來了」，他對事件造成的不便向大眾致歉。