鄭州高速公路驚見「鴕鳥狂奔」 竟因尋妻心切？(多圖有片)

不只人類要趕上班，連「鴕鳥」都要加入隊伍！內地河南鄭州多名市民在周一早上(6日)目擊一隻大鴕鳥在街頭狂奔，甚至跑上了高速公路與車「鬥快」，場面驚險橫生，多名交通警騎電單車跟隨，不敢貿然靠近，最終鴕鳥被民眾捕獲，交回主人，主人稱此前買了一公一母兩隻鴕鳥，母鴕鳥上月首先出逃，及後被尋回在別處治療，相信是公鴕鳥「尋妻心切」。

隧道與交警相撞

有民眾在鄭州東三環高架道路上，拍下鴕鳥狂奔身影，還寫下「真厲害，鴕鳥在跑馬拉松！」，影片看到，有交通警一直在後面跟隨，顧慮到安全因素也不敢貿然上前，惟有交警曾在隧道與鴕鳥相撞，幸雙方均無大礙。路上及隧道中的車輛看到鴕鳥後，也讓了一條路給牠。從影片上可見，鴕鳥跑得比部分車都要快。