鄭捷殺人案今屆10周年 台中捷運眼鏡男持刀斬傷3人 (有片)

台灣台中捷運今日（21日）早上11時20分發生斬人案，造成20歲男疑犯自己及另外3人受傷。據指洪姓疑犯患精神病，但犯案動機仍在調查。今日正值鄭捷隨機砍人案10周年，台北市及新北市警方皆表示，已立即加強捷運站、車廂及周遭保安，以防發生模仿效應。

從網上流傳的影片可見，該名穿棕色外套的持刀戴眼鏡男子，在文心櫻花站開往市政府站時於車廂內拿出菜刀斬傷乘客，其中一名長髮男子臉部流血，緊抱刀手，期間有乘客手持雨傘欲上前攻擊，但錯誤打中長髮男。

疑犯被奪刀後又繼續衝前拿出水果刀攻擊，最終同車多位乘客上前將其制伏，有數人以拳頭痛擊其頭部。有目擊的市民表示：「長髮男跟那些正義民眾救了整車乘客，真的要跟他說謝謝！」警方在現場檢獲3把刀，經查疑犯在事發時攜帶一把菜刀、兩把水果刀。

疑兇患精神病

台中市長盧秀燕表示，初步了解20歲疑犯為高雄市民，也是高雄市政府列管的精神疾病患者，昨日才從高雄北上，刻意挑選捷運作案，行為動機仍待警方釐清。其中一名受傷的27歲男子傷勢集中在面部，後續將聘請專業美容醫生手術，另一位17歲少年部分傷勢較為嚴重。2人均需要進行清創縫合，台中市當局將會全權負責醫療費用。

今日發生的斬人案正值台北捷運隨機砍人案10周年。大學男學生鄭捷在2014年5月21日，於台北捷運板南線隨機傷人，造成4死24傷，鄭捷已於2016年槍決伏法。