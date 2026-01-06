鄭柵潔：「十五五」時期推動量子科技及6G等成為新經濟增長點

國家發改委主任鄭柵潔表示，「十五五」時期，要加快新能源、新材料、航空航天、低空經濟等戰略性新興產業集群發展，推動量子科技、生物製造、氫能及核聚變能、腦機接口、具身智能、6G等，成為新的經濟增長點。

人民日報刊登鄭柵潔去年底作出的專題報告摘要，提到要鞏固提升化工、機械、船舶等產業，在全球產業分工的地位及競爭力，同時實施服務業擴能提質行動。

他指出，必須將發展新質生產力作為國家中長期戰略優勢地位的「勝負手」，要贏得發展主動權，在大國博弈中站穩腳跟。 他又說，要加快高水平科技自立自強，實施更積極有為的宏觀政策，將各類經濟及非經濟政策、存量及增量政策，納入宏觀政策取向一致性評估，健全預期管理機制，形成有利於新質生產力發展的宏觀政策環境。